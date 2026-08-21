菠蘿咕嚕肉食譜｜做法5招外脆內嫩？加1材料煮出酒家醬汁
菠蘿咕嚕肉向來是酒家的招牌菜，做法上咕嚕肉需要用上無骨的脢頭肉，如果想更有肉味，就要用上近年新貴黑毛豬肉，食譜上配上青椒、紅椒、洋蔥及新鮮菠蘿，再調校一個酸甜適中的醬汁，便可以神還原這道酒家招牌菜式。
攝影：黃偉麟
菠蘿咕嚕肉食譜｜做法改用黑毛豬 味道更上一層
菠蘿咕嚕肉用什麼肉?豬脢頭肉普遍味淡，而咕嚕肉的味道來源是酸甜汁，很多人會忽略了這方面的重要性，但如果食譜做法想更似大酒家的味道，就要轉用味道較濃厚的黑毛豬，做出來更的肉會有少許粉紅色，口感更鮮嫩。
菠蘿咕嚕肉食譜｜話梅、山渣、梅乾用邊樣好？
黑毛豬肉質較有彈性，豬肉味較濃郁，所以不用醃太重味，做法是先用蛋漿、少許鹽及胡椒粉醃半小時，再撈上生粉，便可以直接油炸，為保持脆度及減少油分，咕嚕肉是需要炸2次，炸完一次後隔油，之後準備酸甜汁，酸甜汁的重點是5粒話梅，坊間會建議用山渣，但其實話梅乾會更方便，只要浸至軟身便可使用，與山渣有異曲同工之妙，何不取用一個簡單的材料？山楂營養 | 大節後食滯了消化不良？吃山楂降血壓降血脂解膩7功效
菠蘿咕嚕肉食譜做法
菠蘿咕嚕肉材料
黑毛豬脢頭肉350克
洋蔥半個
蛋1隻
黃青椒各1個
生粉6湯匙
油300亳升
新鮮菠蘿1/4個
老抽半茶匙
話梅5粒
片糖半條
茄汁2湯匙
白醋1湯匙
水100豪升
菠蘿咕嚕肉材料做法
1.黑毛豬脢頭肉用蛋漿、生抽及胡椒粉醃半小時，再撈上生粉。
2.第1次油炸用中大火，炸5分鐘至定型後取出隔油。
3.話梅浸軟加入茄汁、白醋及片糖及水，煮好後隔渣備用。
4.咕嚕肉用大火炸第2次，此舉可迫出多餘油分。
5.中大火爆香洋蔥及黃青椒，放入咕嚕肉及醬汁快炒。
6.加入老抽調色，熄火後拌入鮮菠蘿，撈勻便可上碟。
菠蘿咕嚕肉做法不失敗貼士
~轉用黑毛豬肉，咕嚕肉的味道會更濃郁。
~油炸第1次用中大火定型，油炸第2次要轉大火才能迫出多餘油分。
~此菜必須用片糖，改白糖會令味道變得單調。
~話梅必須浸軟，煮汁的時候按壓使其出味。
~新鮮菠蘿開火炒會變酸，所以要熄火後拌入。
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