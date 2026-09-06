港式奶茶做法｜師傅教6步驟加奶先？奶茶比例？1隻匙羹代替撞茶

港式奶茶入口幼滑如絲，珍珠奶茶甜香有嚼勁，這兩款深受大眾歡迎的奶茶做法有什麼分別？曾奪香港奶茶王亞軍的謝忠德師傅表示，港式奶茶與台式奶茶的茶底、奶和做法都大有不同，並分享在家中沖泡港式奶茶的技巧！

攝影：陳嘉元



港式奶茶與台式奶茶分別：

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港式奶茶做法｜奶茶比例

港式奶茶最重要是色、香、味、口感和回甘，茶和奶的比例大概是7比3。 謝忠德師傅（香港奶茶王亞軍）

港式vs台式奶茶｜茶葉、茶袋

港式奶茶：用3種茶葉以上、300針織白棉布茶袋

謝師傅表示奶茶的秘密在於茶底，港式奶茶一般採用斯里蘭卡出產的錫蘭紅茶製作，多選用3種或以上的茶葉沖泡，有的更用7、8種，行內稱為「併茶」。根據粗幼度，茶葉可分為粗茶、中茶及幼茶，粗茶香而回甘、中茶平衡味道、幼茶取其茶色，把3種茶葉混合沖泡，便可令奶茶的茶味更豐富。港式奶茶一般使用200至300針織成的白棉布茶袋，由於沖泡多次後雪白的茶袋便會被染成啡色，故此又有絲襪奶茶的稱呼。（按此了解更多港式奶茶順滑的秘密）

台式奶茶：多以1種茶葉作茶底 不用茶袋

至於台式奶茶，茶葉多樣，茶底選擇較多，例如大吉嶺、阿薩姆紅茶、烏龍茶等，一般很少併茶，多用一種茶葉沖泡茶底。由於台式奶茶是採用原片茶葉，體積較大，煲煮後容易隔去茶渣，因此一般並不需要用茶袋。

謝師傅示範撞茶的步驟。

港式vs台式奶茶｜奶、糖

港式奶茶：用全脂淡奶香味較濃 台式奶茶：多用奶精奶比茶濃

奶茶又怎少得奶，港式奶茶用的是淡奶，淡奶是濃縮的牛奶，把全脂牛奶用蒸餾的方法減去一半水分，因此奶香和奶脂更濃郁。「脂肪是香氣的來源，因此植物淡奶的香和味都及不上全脂淡奶的。台式奶茶的特點是奶味比茶味濃，它們多用奶精，雖然較為方便儲存，成本亦較低，但奶味不夠濃郁。」

港式奶茶：多以白砂糖調味 台式奶茶：用果糖增添甜味

奶茶也掛杯！



如果淡奶的奶脂含量夠高，輕搖奶茶時可看到奶茶留在杯邊的痕跡，奶茶並不是垂直，而是呈波浪形滑下，這個情況便稱為掛杯。



飲用前可用小匙輕輕攪拌，令奶和茶融合得更均勻。

港式vs台式奶茶｜撞茶

港式奶茶：撞茶4次茶奶融合 台式奶茶：奶和茶直接鍋中拌勻

沖泡兩種奶茶，以港式奶茶的難度較高，台式奶茶是直接把奶和茶在鍋中拌勻，而港式奶茶講求奶和茶的味道融合，最重要的步驟是撞茶。把茶經茶袋撞進另一個茶壺裏，來回合共4次，令所有茶葉都吸收到水分，散出色香味。雙手距離愈遠，撞入愈多空氣，奶茶便更加順滑，呈琥珀色，並帶有光澤。

謝師傅表示，沖泡正宗港式奶茶的要訣是「一冲、二焗、三撞、四回溫」，需用到特製的茶壺和爐具製作。不過，沒有茶餐廳的工具也不用擔心，記者特意請教謝師傅在家沖泡的秘訣，簡單幾個步驟，便可在家自製港式奶茶「過一過口癮」！

港式奶茶食譜

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港式奶茶做法（簡易版）

材料：紅茶茶葉12克、淡奶60毫升、水250毫升

器具：茶袋

做法：

1. 先用小煲將水加熱至沸騰，然後關火。

2. 將茶葉加進茶袋內再放入煲中，以細火煮1分鐘後關火，再焗6分鐘。

3. 用茶匙在茶袋中順時針攪拌6至8圈。

4. 令所有茶葉能均勻地吸收水分。（代替撞茶的步驟）

5. 加熱至沸騰再關火，即可使用。

6. 先倒3成滿的淡奶到茶杯，再倒入茶，斟至九成滿即可，避免滿瀉。

不失敗秘訣：

1. 焗茶需約6分鐘，除了焗出色澤，也能去除草腥味。

2. 先加奶，後加茶能令奶和茶混合得更均勻。