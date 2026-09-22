木耳功效｜黑木耳維他命D最強增免疫力防骨折　推5食法乾或鮮貨好

木耳營養｜黑木耳含豐富維他命D，有助提升身體免疫力，並幫助促進鈣質吸收使骨骼更堅固。5種烹調方法更能保留最多維他命D及營養。



木耳功效｜攝取維他命D之王

無綫電視J2台日本醫學節目《幫緊你醫緊你》探討有關維他命D的問題，缺乏維他命D的人，身體免疫力差，出現骨折的風險亦較常人高約2.5倍。

魚貝類及菌類也含有豐富維他命D，而能攝取充足維他命D的最強食材是黑木耳，它是菌類食材，口感爽脆，可用於炒、燜、燒烤及煮湯等。每天食用黑木耳可以大大提升身體攝取足夠的維他命D。

每天食用黑木耳可以大大提升身體攝取足夠的維他命D。（《幫緊你醫緊你》影片截圖）

木耳功效｜5種食法建議 跟雞蛋納豆同吃最好

黑木耳有鮮貨及乾貨，經過陽光日曬乾燥的乾木耳，其麥角固醇經紫外線活化後，維他命D含量遠高於未經日曬的鮮木耳。但要完全吸取到黑木耳中的維他命D，用油烹調其實是最理想的方式，例如將浸發後的黑木耳，瀝乾水分後做天婦羅，因為維他命D屬脂溶性，與油一起攝取可提升吸收率。木耳和雞蛋一起食用，兩者同樣有豐富的維他命D，也可提升攝取。

1.與油一起烹調食用，例如天婦羅。

2.與雞蛋一起食用。

3.與米烹調成木耳飯。

4.用木耳和雞蛋煮麵豉湯。

5.與納豆一起進食。

木耳跟發酵食品享用，例如納豆，可進一步提升免疫力，人體的免疫細胞有七成在腸道內，因此改善腸道微生態十分重要，納豆富含益生菌，而木耳有膳食纖維，兩者相輔相成，有益腸道健康，強化身體的免疫力。

按圖了解5種木耳食法建議，有助攝取更多維他命D︰

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木耳功效｜增免疫力最強10大食物 蘑菇日曬轉化維他命D2

增強身體增免疫力，除了木耳之外，以往亦有營養師推介10種代表食物可助增強免疫力。推介中有蘑菇，食用前將蘑菇放在太陽下曬，便可強化它們的維他命D含量。下次烹調蘑菇前，不用急住煮、急住食，不妨用這個方法來提升蘑菇的維他命D。

按圖了解營養師推介10大增強免疫力的代表食物︰

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參考資料︰《幫緊你醫緊你》J2