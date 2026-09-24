廚房陷阱！男子為慳錢網購聚能環妻兒中毒亡+2招預防認清火焰顏色

燃氣灶｜聚能環｜燃氣費愈來愈貴，不少人為了慳錢各出奇招，例如控制火力大小、提前關火等。然而小心慳錢變惹禍！早前，陝西省一名男子在網上用4.5元（人民幣），購入一款宣稱能「慳一半燃氣」的燃氣灶聚火防風罩（又稱聚能環）。結果導致妻子和兒子中毒身亡。



男子為慳燃氣費網購聚能環 致妻兒天然氣中毒死亡

據《澎湃新聞》報道，陝西的呂先生（化名）為了慳燃氣費便在網上購入燃氣灶聚火防風罩（又稱聚能環）。不久後，全家人就開始出現頭暈、噁心等症狀，妻子也反映屋內總有一股「乾鍋味」。直到有一日，呂先生接連收到妻子同事和兒子老師的電話，得知兩人無故缺勤缺課。他隨即委託房東上門查看，房東破窗入屋後才發現，母子2人均已死亡，死因為「天然氣中毒致死」。

事後，呂先生懷疑事故與「聚能環」有關，便請親戚和代理律師使用「可燃氣體檢測儀」進行測試。結果顯示，在未安裝聚能環時，燃氣燒了10分鐘都沒觸發警報，但裝上後，僅4分鐘就觸發了低報警值。呂先生隨即起訴了聚能環的生產商、銷售商、電商平台、燃氣公司及房東，要求賠償死亡賠償金等多項費用，並下架該產品。榆林市中級人民法院一審判決死者及家屬承擔30%責任，生產商承擔40%的責任賠償86萬元，銷售商要賠償65萬元，平台承擔連帶責任。

「聚能環」是一種套在燃氣爐頭外圍的金屬圓環，宣稱可以「聚攏火苗、防風節能」。（新華社）

燃氣灶｜聚能環是什麼？專家警告會產生大量一氧化碳

「聚能環」是一種套在燃氣爐頭外圍的金屬圓環，宣稱可以「聚攏火苗、防風節能」。但實際上，隱藏著極大的安全隱患。據《騰訊網》，北京市公用事業科學研究所的高級工程師蘭濤指出，這類產品會阻擋氧氣進入，導致天然氣燃燒不充分，產生大量一氧化碳。

一氧化碳是一種無色、無味、無臭的氣體，吸入後極易導致中毒。如果使用燃氣時感到不適，就要立刻打開窗戶、關閉火源，並移步到通風處。

一氧化碳中毒症狀 輕度中毒 會出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、全身無力及疲倦等症狀。 中度中毒 會開始嗜睡、神志不清、視力模糊、心跳加速，甚至走路不穩。 重度中毒 則會陷入昏迷、抽搐、呼吸衰竭，嚴重時甚至會死亡。

燃氣灶｜2招預防 認清火焰顏色

由於一氧化碳無色無味，難以察覺。那麼該如何判斷燃氣是否充分燃燒？最簡單的方法是觀察火焰的顏色。

做法：

1. 燃氣正常燃燒時，火焰會呈淡藍色，且火苗的高度和大小會均勻一致。

2. 相反地，如果發現火焰發紅、發黃、冒黑煙，或是使用時鍋底很快就變黑，就要小心了。



此外，未完全燃燒的燃氣若在室內聚集，一旦遇到明火或電火花，還可能釀成火災。平時最好定期檢修燃氣灶具，並安裝一氧化碳報警器，避免意外發生。

參考資料：《央視網》、國際環境毒物研究中心