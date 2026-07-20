煤氣爐下放雜物易漏氣！消防員教預防3招+不同燃氣報警器安裝指南

不少家庭習慣將鍋具、洗潔精、抹布等物品堆放在燃氣灶下方的櫥櫃裏，便於隨時取用。



這種收納方式看似高效利用了儲物空間，實則暗藏風險。

燃氣灶下面的櫃子 別亂放東西

北京市通州區消防救援局火災調查和新聞宣傳科副科長祁興龍介紹，燃氣灶具漏氣的情況，多數不出現在灶具本體，而是出現在燃氣軟管與液化石油氣氣瓶連接的接頭處。如果頻繁從灶具下方的櫥櫃裏拿取物品，極易拉扯或晃動到燃氣管，造成燃氣管接頭處發生位移以及固定接頭的螺絲鬆動，燃氣就可能從縫隙裏泄漏出來。

安全提醒

日常使用燃氣灶後需立即關閉燃氣灶開關，切斷氣源

避免在燃氣灶下方的櫃子裏放置過多廚房用品，取放時謹防剮蹭、拉扯燃氣管

定期檢查，防止接頭處鬆動，發生漏氣危險



相關閲讀：大掃除貼士｜煲蓋鍋底爐具污漬油漬全消失 清潔7貼士自製通渠水

+ 8

燃氣泄漏怎麼辦 牢記這3點

1. 立即關閉灶具閥門、天然氣閥門或氣瓶角閥，切斷氣源，同時打開門窗通風散氣，降低室內燃氣濃度。

2. 杜絕一切火源，不要開關任何電器、更不要動用明火。需要注意的是，不要情急之下打開排氣扇通風，排氣扇也是通電的。

3. 待人員轉移到室外安全地帶後，立即撥打燃氣公司及「119」電話。因為通話時，座機、手機內部有可能產生微小火花，也會引起爆炸。

燃氣泄漏早發現 正確選擇和安裝燃氣報警器

想要第一時間發現燃氣泄漏險情，必須提前做好防範措施，在家中規範安裝燃氣報警器。

若使用液化石油氣

請選擇液化石油氣報警器。液化石油氣比空氣重，會沉積在底部，報警器應安裝在氣源下部，位置距燃具水平距離4米以內，且距地面小於30釐米。要注意定期進行檢查，若有異味或漏氣，立即通風報修。

若使用天然氣

請選擇天然氣報警器。天然氣比空氣輕，報警器應安裝在氣源上部附近的側牆壁，位置距燃具水平距離8米以內，且距頂棚小於30釐米。

此外，燃氣報警器應安裝在靠近燃氣表或燃氣管道連接點的位置，避免在櫥櫃等封閉空間安裝；也不宜安裝在灶具正上方，温度過高、氣流過大，都可能造成燃氣報警器的誤報。

提醒大家：燃氣灶下方不要堆放過多物品，定期檢查燃氣管道接口，及時安裝燃氣報警器



相關文章：砧板冷知識｜燒臘店老闆愛用原木砧板4原因 厚重穩固增用刀安全 👇👇👇

+ 9

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

