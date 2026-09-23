易潔鑊壽命有幾長？保養5招如何開鍋？2步去焦燶不傷塗層防致癌物

易潔鑊保養｜易潔鑊清洗｜易潔鑊最大好處是那不黏鍋的塗層，不過若遇上燒焦或千年污漬的情況，易潔鑊應如何輕鬆清洗？既保護防黏塗層，又可避免塗層損傷及變形的發生？易潔鑊跟其他廚具一樣，也有開鍋及養鍋步驟，令其持久耐用。



易潔鑊燒焦清潔｜放涼難清洗 即洗損塗層？

易潔鑊儘管塗層可減低黐底的機會，但油脂、燒焦的污跡放久了的確需要花上不少時間才可以徹底洗掉，然而高溫的易潔鑊也不可以用自來水沖浸，否則會影響塗層的壽命，但若是待易潔鑊的溫度下降才用清水洗滌，污跡凝固較難處理。如真的燒焦了想立刻去焦，其實也不是沒辦法，留意以下2個貼士以減低對塗層的傷害，免生致癌物。

消委會易潔鑊｜8款獲5星價錢差13倍！1款塗層剝落黐食物？保養7招

易潔鑊使用後不能用凍水散熱，但若然燒焦了該如何輕鬆清洗同時保護防黏塗層？（Nathan Dumlao@Unsplash）

請按圖看清洗燒焦易潔鑊2大貼士：

+ 4

易潔鑊｜清洗燒焦貼士

剛使用過的易潔鑊，不能急急用自來水、室溫水沖浸，否則會因熱脹冷縮的關係，令塗層容易剝落。建議使用熱水及避免使用鐵絲刷、鋼絲刷或組糙百潔布來清洗燒焦易潔鑊。

易潔鑊去焦貼士【1】熱水清洗

煮食後切勿用冷水清洗或散熱。由於煮食時令易潔鑊長時間處於高溫狀態，溫度急劇變化會令塗層容易剝落或變形。若煮食時不小心令食物燒焦，煮食後可用熱水及海綿略略先清洗燒焦部分。或者倒入溫水並煮沸，靜置一會兒再清洗，可大大減低對防黏塗層的傷害。

易潔鑊去焦貼士【2】避免使用鋼絲刷或粗糙百潔布

使用硬身的刷清洗易潔鑊會刮花塗層，因此應使用柔軟的海綿清洗。

易潔鑊需開鍋及保養得宜才可以延長壽命。（Andrew "Donovan" Valdivia@Unsplash）

易潔鑊日常的保養也不可忽視，只要保養得宜也可以令看似短命的易潔鑊變得更襟用。另外，易潔鑊亦有開鍋步驟，煮食時食物不易「黐底」，烹調時更易控制。謹記一旦塗層受損、脫落或失去不黏底功效，該易潔鑊便需棄掉不能再次使用。

易潔鑊開鍋步驟

1. 於易潔鑊中加入清潔劑及暖水。

2. 以海綿或洗碗布輕輕清洗，抹乾。

3. 以慢火稍稍加熱，加入少少油。

4. 用廚房紙抹勻整個鍋，即成。



易潔鑊保養方法｜5招延長壽命

一般易潔鑊的壽命大約為1至3年，但很視乎使用頻率和日常保養方式。如果經常煮食，很多時用大約一年半載就會開始出現老化跡象。即使保養得非常好，基於安全考量，通常也建議最長3到5年左右就需要更換。

1. 使用木或矽膠廚具烹煮

2. 不宜煮酸性食物及大火乾燒

3. 不宜把易潔鑊疊高

4. 避免烹煮甲殼類海鮮

5. 建議中小火煮食

