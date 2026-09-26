脆皮鹽焗雞食譜做法｜金黃皮脆肉嫩香甜、簡易一招雞皮脆卜卜！

鹽焗雞怎麼做?客家名菜，相傳是客家人逃亡遷徙時，因家中的活禽不便帶走，便想出先把牠們宰殺，再放進鹽巴中封存的方法，好讓他們隨時隨地從鹽堆中取出，再蒸熟食用。後來輾轉傳至廣州，有廚師用玉扣紙或草紙包裹已醃的雞隻再用炒熱的鹽密封焗熟，即現在的「古法鹽焗雞」。

插圖：Zoie

今天，此焗已不同彼焗了。簡易版的鹽焗雞也非常簡單，只要把雞風乾、醃好，放進焗爐，一隻皮脆肉嫩的鹽焗雞便在眼前，是一道初哥都能做到的菜式。不過，最難的，其實是善後！

第一次焗雞，本來滿懷興奮，當聽到焗爐內油脂吱吱作響，嗅到陣陣濃烈香氣，那一刻，最急不及待的自是咬一口脆卜卜雞大腿，但當你打開焗爐，看到內裏每一吋都布滿雞油的情景，即時反應是「Oh my God」！

焗雞想皮脆肉嫩，風乾這步驟最重要。（葉璋時攝）

幸好，付出的「代價」還是值得。

那次的焗雞初體驗，讓我得到教訓，但自以為是，認為為雞隻做好「防護」，只要用錫紙墊底，再輕輕蓋着，便可免除後顧之憂，省卻不少清潔工夫，誰知只是自作聰明。第二次的試驗，雞油依然亂濺，連本身脆口的雞皮也變軟，甚至黏着錫紙，我最愛的雞皮至少一半報消！

如果想皮更脆，可噴上啤酒再焗10-15分鐘。（葉璋時攝）

早該知道，要脆便要乾，錫紙包裹着食物烤焗，水氣被困食物又怎會脆（那管我只是輕輕蓋着）？若想皮脆口感持久一點，還可在8成熟的時候噴灑啤酒，或加在醃料中同焗。不過，無論怎樣，焗爐大清洗還是必須的。

人家說，喜歡煮食的人，即便未至於喜歡洗濯食具，至少不會介意一切善後粗活，就看你愛下廚，愛得有多深。

鹽焗雞材料簡單，做法也很容易。（葉璋時攝）

脆皮鹽焗雞食譜做法