佳宝食品超級市場一連8日全場8折！雞蛋$1隻／粟米油900毫升$16支

超市優惠｜佳宝由10月15日起至22日止，1連8日全場8折，雞蛋平均$0.96/隻，全線分店同步進行。優惠涵蓋新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨等。即看以下旬貨推介！



佳宝超市｜全場8折起 雞蛋$0.96隻

佳宝由10月15日起至22日止，1連8日全場8折，肉類蔬果、米油醬醋應有盡有。其中，米油肉蛋方面，七鮮芥花籽油/ 七鮮玉米油（900毫升）$32/2支，平均/支（原價$25.9/支），相當於6折起；刀嘜純正花生油（5升至5.5升）$136.8/支（原價$170.9/支）；龍珠66頂級茉莉香米（5公斤裝）$70/包（原價$87.5/包）；湖北大雞蛋（30隻）$28.8/排，平均$0.96/隻（原價$36/排）

飲料方面，七鮮純牛奶（200毫升裝）$16/6盒，平均$2.7/盒（原價$4/盒）；七鮮夏枯草飲料（500毫升）$6.4/2支，平均$3.2/支（原價$5/支）；京鮮紡100% 橙汁/桃汁（1升裝）$12.8/支（原價$16/支）。

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此外，還有「11.11狂搶節」，推出¥1貨品，只要¥1即可搶到原價¥15.9的德國進口DANAYO藍莓乳酪，優惠期從10月15日限量發售，售完即止。

只要¥1即可搶到原價¥15.9的德國進口DANAYO藍莓乳酪。

佳宝網店限時優惠

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