食物中毒｜帶飯5大錯誤易中招！醫揭車厘茄最惹菌！教放2食材防菌

食物中毒｜處理食材前要洗手、生和熟的食材要分開擺放等，這些都是眾所周知的食安常識。不過，有日本健康節目就找醫生公開更多你帶飯隨時會忽略的陷阱，有主婦即使已戴手套處理食材，但還是滋生大量細菌，而車厘茄更是帶飯的高危食材！究竟準備飯盒時還有什麼食安常犯錯誤？讓我們看看專家的建議！



食物中毒｜醫生揭帶飯高危食物——車厘茄

日本節目《健康カプセル!ゲンキの時間》（J2節目《埋嚟睇體》）每集都會探討一些醫學主題，其中一集就是圍繞「食物中毒」。節目組找來三位經常都會做飯盒的挑戰者，當眾做飯盒，再由東京顯微鏡丸伊藤武醫生評價她們有什麼錯誤。而開始之前，專家特別提到，車厘茄原來是食物中毒高危，因為很多人不摘走蒂，因而容易滋生細菌，建議大家放入飯盒前先取走蒂、洗淨再擦乾。

雖然車厘茄可以生食，但建議要先把蒂拔掉及洗淨才放入飯盒，不然就會成為了細菌溫床。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

食物中毒｜醫生解釋防食物中毒3要點

在3位挑戰做飯盒之前，伊藤醫生已率先分享了3個預防食物中毒的重點，分別是：

1. 別讓病原菌依附在食物上

2. 別讓病原菌增加

3. 要消滅細菌



東京顯微鏡丸伊藤武醫生分享預防食物中毒的3個重點。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

食物中毒｜飯盒放室溫5小時 細菌增500倍！

伊藤醫生提醒， 細菌在攝氏25-35度最易繁殖，而實驗亦證實當飯盒在室溫下放置5小時後，含菌量可高達500倍！

接著，3位女士分別挑戰做飯盒，醫生簡單一看，已即時指出了5個錯誤，並給予建議方法。

三位女士挑戰做飯盒，藍色部分是指送去檢查後驗出每克所含的細菌量，而紅色部分則是放在攝氏28度5小時所增加的細菌量，最高可高達500倍！（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

請按下圖睇5個準備飯盒的食物中毒地雷：

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食物中毒｜5大常犯錯誤

常犯錯誤1：處理完生肉直接觸碰其他物件

處理完生肉不洗手就觸碰其他物件，如：雪櫃。生肉或有可引起嘔吐、腹瀉和發燒的沙門氏菌，當你碰完生肉再碰其他東西，細菌便會依附住，從而傳播開去。

建議：處理完生肉即時用肥皂洗手。



常犯錯誤2：砧板沒生熟之分

切完肉的砧板直接切其他食材。

建議：用熱水為砧板進行消毒後，用洗潔精洗淨再用。



常犯錯誤3：直接用手包飯糰

別以為雙手很乾淨，其實暗藏很多金黃葡萄球菌。

建議：用保鮮紙來握飯糰，不過如果包完飯糰馬上吃，用手握也不是太大問題。



常犯錯誤4：沒正確處理隔夜餸

不好好處理隔夜餸，在燜肉或燜菜裡常有一些產氣莢膜梭菌出現，一遇到常溫就會增加。

建議：煮好後馬上分開一份份，放進雪櫃保存。食用前，一邊攪拌一邊將食物完全加熱。



常犯錯誤5：沙律中加雞粉

細菌繁殖的條件是溫度、水分和營養，未煮熟的蔬菜本來已有很多來自土壤的細菌，水分又多，不適合用作飯盒食材，如果再把裡面有大量能夠成為細菌養分「氨基酸」的雞粉加進蔬菜，只會令細菌繁殖速度大幅增加。

建議：做好沙律後馬上吃，或避免室溫擺放沙律。



預防食物中毒｜梅乾、醋可殺菌 如何吃功效最強？

做飯盒的過程中，有兩位主婦已算十分醒目，懂得加入梅乾，因為梅乾裡含有的檸檬酸具很高殺菌效果。

化驗所做了一項實驗，於放入金黃葡萄球菌的培養皿中再加梅乾，在35度的環境下擺放24小時，結果發現只有梅乾四周的金黃葡萄球菌沒有發育，梅乾觸碰不到的範圍則變了色，即代表細菌再度發育。伊藤醫生的結論是：梅乾只有在接觸到的地方才能發揮殺菌效果。

建議1：將切碎梅乾拌勻在飯盒內

建議2：煮飯時加醋一樣可殺菌，同時不會太影響飯的味道。



要最有效提升梅乾的殺菌功效，方法是將梅乾切碎拌飯。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

資料來源：《埋嚟睇體》