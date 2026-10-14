椰子水禁忌｜26歲女飲椰子水減肥3日瘦2.4磅心慌險死！小心6症狀

椰子水禁忌｜椰子水帶有甜味，還能補充電解質，不少人都覺得它比白開水好飲，比飲料健康。網上更流傳著各種「椰子水減肥法」，吸引許多人躍躍欲試。然而，盲目跟風隨時變「催命符」。一位26歲女子為了減肥每天狂喝椰子水，3天真的瘦了1.1公斤，結果險些送命。尤其留意以下4類人應避免飲用，以免得不償失。



26歲女，身高162厘米，體重68公斤，日飲1000毫升椰子水險死。（AI生成圖片）

椰子水禁忌｜26歲女日飲1000毫升椰子水險死

據《上觀新聞》報道，杭州一名26歲的女子小玫（化名），從事互聯網營運工作，身高162厘米，體重68公斤。3個月前，在體檢時發現腎功能中度受損，醫生叮囑她必須控制體重。後來，在同學聚會中，小玫聽聞飲椰子水可以減肥、消除全身水腫，便信以為真。之後她就只飲椰子水，每日平均喝下約1000毫升。

連續喝了3日後，小玫真的瘦了1.1公斤，臉部浮腫也完全消退，這讓她更加相信這個偏方有效而繼續飲。直到某一日，她在會議室匯報工作時，突然出現嘴唇發麻、心慌、胸悶等症狀，甚至當場暈倒。送醫檢查後，醫生發現她心跳每分鐘僅45下（正常為每分鐘60至100下），血鉀濃度高達6.8 mmol/L，於是判斷為超高血鉀引發的嚴重心律不整。幸好醫護人員全力搶救了約1小時，小玫脫離生命危險。

每100克的椰子水就約含有200毫克左右的鉀，雖然鉀離子有助排鈉消腫、護心血管，但過量極易引發高血鉀症。（尹嘉蔚攝）

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椰子水禁忌｜過量易致高血鉀症 小心6症狀

市面上出現許多「網紅減肥法」例如：椰子水煮菜、椰子水液斷（即1日中只飲椰子水）等方法。但事實上，每100克的椰子水就約含有200毫克左右的鉀，雖然鉀離子有助排鈉消腫、護心血管，但過量極易引發高血鉀症，一般可能會出現以下主要症狀：

~全身無力

~疲倦

~手指、腳部、臉部發麻

~說話困難

~心悸、心律不整

~嚴重可能導致心跳停止甚至猝死



過量飲椰子水易致高血鉀症，要小心疲倦、心悸等6個症狀。（magnific）

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椰子水禁忌｜4類人不宜 避免與6食物同食

對於腎功能不全、心血管疾病、糖尿病或低血壓患者來說，身體無法正常排出鉀，過量攝取極易引發高血鉀症。而小玫本身腎功能就不好，又盲目大量飲用，才會險些死亡。根據香港衛生署的資料顯示，一般成年人每日可攝取3500毫克的鉀，若飲了椰子水，可盡量避免與香蕉、橙、西梅、菠菜、提子、西蘭花等高鉀蔬果同食，以免體內鉀超標。

若飲了椰子水，可盡量避免與香蕉、橙、西梅、菠菜、提子、西蘭花等高鉀水果同食，以免體內鉀超標。（photo AC）

參考資料：臺北榮民總醫院護理部