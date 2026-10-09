69歲呂良偉與好友聚會狀態驚人！凍齡5招吃聰明菜+練精氣神

呂良偉｜凍齡秘訣｜日前呂良偉妻子楊小娟在社交平台曬出好友聚會照，蘇永康、周勵淇、蔡一傑等人均有出席。照片中呂良偉身穿白衣皮膚緊緻、氣色紅潤，連皺紋都沒幾條。引來不少網民大讚「根本看不出已經69歲」。想知道他怎麼保養的？背後全靠這5招！



呂良偉妻子楊小娟在社交平台曬出好友聚會照，蘇永康、周勵淇、蔡一傑夫婦等人均有出席。（IG截圖）

凍齡呂良偉｜出生越南西貢 曾與周海媚秘密結婚

呂良偉1956年出生於越南西貢（現胡志明市）。1977年加入無綫電視（TVB）第6期藝員訓練班並出道。1980年，他憑藉經典劇集《上海灘》中的「丁力」一角一舉成名；1991年主演黑幫梟雄片《跛豪》，不僅票房口碑雙豐收，還榮獲第11屆香港電影金像獎最佳男主角提名。近年呂良偉再憑電影《疾速反擊》奪得第四屆亞洲國際青年電影節「最佳男主角」，晉升「影帝」。今年（2026年）他更受邀擔任香港警察中國武術會名譽會長。

除了被肯定的演技，呂良偉的三段感情同樣備受注目。 1988年，他與周海媚在拉斯維加斯秘密結婚，可惜婚姻僅維持數月就因分歧而分開。1996年與歌手鄺美雲舉辦過婚禮，但這段關係在尚未正式註冊前便宣告結束。直到2001年，呂良偉迎娶畢業於北京大學經濟系的楊小娟坐擁百億身家，並育有1子呂善揚，成為「模範夫妻」。

凍齡秘訣｜69歲呂良偉 生理年齡39.9歲

如今69歲的呂良偉是娛樂圈公認的「不老男神」。早前他亦大方公開了自己的「甲基化十種檢測」報告表示：「我的心血管是43歲，免疫系統44歲，然後內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲！」。被問到凍齡秘訣，他直言不靠醫美，全憑運動與飲食。

呂良偉凍齡5秘訣

呂良偉凍齡秘訣【1】遵循三少原則——減輕肝腎負擔

呂良偉曾在小紅書拍片分享，指養生要從「吃」開始，最緊要便是吃1個「鮮」字！他建議日常飲食最好遵循「少加工、少添加、少重口味」的三少原則，助減輕肝、腎負擔。另外，最好多吃當季蔬果和新鮮魚肉蛋蝦，因為他認為食物愈天然，身體就愈好吸收。

呂良偉曾在小紅書拍片分享，指養生要從「吃」開始，最緊要便是吃1個「鮮」字！（《小紅書截圖》）

呂良偉凍齡秘訣【2】常吃洋蔥——降膽固醇、防腦退化

呂良偉曾透露，自己最喜歡的養生蔬菜便是洋蔥。他把洋蔥稱為「聰明菜」，能分辨腸道中的好菌和壞菌，有助保護腸胃。此外，洋蔥富含槲皮素與類黃酮，不僅有助抗發炎、降低膽固醇，還能幫助預防阿茲海默症（腦退化）。

呂良偉曾透露，自己最喜歡的養生蔬菜便是洋蔥。（unsplash@K8）

呂良偉凍齡秘訣【3】吃對三餐堅持飲溫水——保護腸胃

呂良偉還指出，「少吃多餐」其實是個誤區，吃對三餐才是最強免疫力。他解釋，腸道是人體最大的免疫器官，完整消化需8至12小時，頻繁少食多餐只會讓腸胃持續工作，導致脾胃虛弱，免疫力降低，特別是換季易疲憊、感冒的人。因此他建議每餐都盡量保持食材多樣化，滋養腸道好菌。同時最好飲攝氏35至40度的溫水來維持腸道環境的穩定，少飲生冷冰水、忌重油重辣。

呂良偉凍齡秘訣【4】愛好精力湯——助排除身體毒素

精力湯是一種源自日本的健康飲品，由蔬菜、水果、穀物和堅果等多種天然食材混合調製而成，能鎖住天然酵素與營養，有助消化和提升免疫力的作用。呂良偉也是愛好者，他還特別推介「私房排毒精力湯」，能排除身體毒素。70歲呂良偉生理年齡39歲？逆齡5秘訣大公開首推聰明菜+精力湯食譜

做法：以苦瓜、黃瓜、蘿蔔等蔬菜加上蘋果、檸檬等水果加水榨汁喝。



呂良偉還特別推介「私房排毒精力湯」，能排除身體毒素。（《小紅書截圖》）

呂良偉凍齡秘訣【5】愛好練功——訓練精氣神

談到保養之道，呂良偉表示「不抽煙、不喝酒、不熬夜，每晚10點就準時睡覺」。最重要一點就是要練養生功、詠春拳等傳統武功。他解釋，傳統武功練的是「精氣神」，內練一口氣、外練筋骨皮，與健身房一味追求「肌肉」的訓練完全不同。經過長年練功，他的腰圍還從32吋減到29吋，身形比很多年輕人還要標準。

呂良偉表示「最重要一點就是要練養生功、詠春拳等傳統武功，有助訓練精氣神。（小紅書）

參考資料：《澎湃新聞》、《中國新聞網》、呂良偉@小紅書