長壽飲食｜91歲羅蘭現身見面會獲讚！長壽4秘訣最愛3款湯必加果皮

長壽秘訣｜91歲羅蘭姐在海洋公園舉辦粉絲見面會，吸引大批市民圍觀。從現場照片可見，羅蘭姐身穿紫色服飾搭配毛茸茸披肩，裝扮好有心思。面對熱情的影迷，她全程面帶微笑，更主動與小朋友握手，態度親切。不少網友紛紛大讚「真係好敬業好親民！」出道至今已超過80年的羅蘭姐，依然精神奕奕，完全不像年近百歲。她也曾大方公開過她的長壽秘訣，原來全靠以下這4招。



羅蘭原名盧燕英 最年長影后

羅蘭原名叫盧燕英，1934年在香港出生，擁有1/4印度血統。童年時因家境清貧，中學畢業後便開始當臨時演員幫補家計。1960年，她簽約嶺光影業公司成為正式演員，並取藝名「羅蘭」。1971年，羅蘭加入無綫電視（TVB）出演過《神鵰俠侶》、《老表，你好hea！》及《一屋老友記》等經典劇集。其後，她憑藉《陰陽路》中「龍婆」一角，獲得金像獎提名，被譽為「鬼后」。2000年，當時65歲的羅蘭憑電影《爆裂刑警》奪得第19屆香港電影金像獎「最佳女主角」，成為史上最年長的影后。2002年，更接連獲得香港特區政府頒授榮譽勳章（MH）與TVB萬千光輝演藝大獎，是名副其實的殿堂級演員。

羅蘭姐一生未婚，她曾豁達表示「每個人都有自己的緣分，如果沒有這個緣分就無需強求」。羅蘭姐一直致力於演藝與慈善事業，身邊更有古天樂、胡楓等眾多圈中後輩與好友的悉心關懷，就算年過90，依然精神飽滿。除了保持開心這些老生常談外，還有一套獨門的長壽秘訣。

羅蘭長壽4秘訣

羅蘭長壽秘訣【1】最愛3款養生湯水——一定加果皮

羅蘭姐曾分享，湯水是最簡單的養生方法，平時最常煲木瓜魚湯、合掌瓜（佛手瓜）湯以及雪耳瘦肉湯。她特別強調一定要加果皮，可以辟寒去腥是美味的靈魂。木瓜和合掌瓜皆入脾、胃經，有助健脾消食、理順胃氣；雪耳則滋陰潤肺、安神助眠、美容養顏。

羅蘭姐曾分享，湯水是最簡單的養生方法，平時最常煲木瓜魚湯、合掌瓜（佛手瓜）湯以及雪耳瘦肉湯。（資料圖片）

羅蘭長壽秘訣【2】早餐吃麥皮加雞蛋——不加鹽、不加糖

鄭丹瑞（阿旦）曾在節目《健康旦》中電話訪問羅蘭姐的飲食習慣。她表示，每天早上都會吃1碗不加鹽、不加糖的麥皮，再配上一隻雞蛋。麥皮富含膳食纖維，有助穩血糖，雞蛋則能提供優質蛋白質與飽腹感。一項發表於美國《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）的研究發現，與不常吃雞蛋的長者相比，每周至少吃兩次雞蛋的人，罹患阿茲海默症失智的風險降低了47%。認知障礙｜研究雞蛋每周吃多少降失智風險47%？3配搭護腦穩血糖

羅蘭姐曾在節目《健康旦》的電話訪問中表示，每天早上會吃1碗不加鹽、不加糖的麥皮，再配上一隻雞蛋。（《健康旦》節目截圖）

羅蘭長壽秘訣【3】愛吃橙／蘋果／香蕉——抗炎穩血壓

除了湯水和麥皮，羅蘭姐平時亦會吃橙、蘋果、香蕉等水果。香蕉和橙都是著名的高鉀水果，有助促進體內排鈉、穩定血壓；蘋果富含「槲皮素」，能抗炎排毒。

除了湯水和麥皮，羅蘭姐平時亦會吃吃橙、蘋果、香蕉等水果。（unsplash）

羅蘭長壽秘訣【4】常走動鍛煉肌肉——梳化只用作放公仔

羅蘭姐曾接受採訪時透露「平時會盡量走動，就算在家看電視都不會坐，家中的沙發只用來擺公仔」。對於中老年人來講，「跌倒」極易引致腦震盪、骨折等，而經常走動能鍛煉下肢肌肉，增強平衡力，減低跌倒風險。