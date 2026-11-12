蔬菜保鮮｜番茄倒轉防脫水？蘆筍直立放更甜？蔬菜延長保鮮5方法

蔬菜保鮮｜蔬菜最易變黃或爛掉，存放到雪櫃便萬無一失？還要看你怎樣擺放。蔬菜保存其實不一定要橫放，原來有些蔬菜直立放置，可延長保鮮期，令蔬菜更新鮮。



蔬菜保鮮｜延長保鮮 擺放5方法

1. 直長形蔬菜：菠菜、蘆筍濕紙巾捲垂直放

蘆筍，採莖部（切口面）朝下「直立」保存的原理，是為了模擬蔬菜原本生長的狀態，讓它繼續呼吸，保存得較久。（Kranich＠spixabay）

直長形的蔬菜最適宜用「直立式」放在雪櫃裡保存，包括青瓜、蘆筍、長蔥、菠菜和小松菜等，直放是模擬生長狀態，葉菜用濕紙巾捲好，放進保鮮袋，放雪櫃便可。葉菜類蔬菜，例如菠菜、小松菜等，用沾過水的紙巾捲住，放進保鮮袋，較能維持蔬菜的新鮮。延長保存期之餘，還可節省空間。

直放較橫放更甜？

蘆筍、菠菜、長蔥等直長形蔬菜採收後，仍持續進行旺盛的呼吸作用。根據日本國際農林水產業研究中心（JIRCAS）採後生理學研究報告指出，直長形蔬菜若橫平存放，頂端會向上彎曲生長，其葉綠素、總糖分等消耗速度會大幅高於直立擺放。

此外，依據加州大學戴維斯分校（UC Davis）採後處理指南，根部水分蒸散是纖維迅速硬化的主因。可用剪半的牛奶盒將切口朝下直立擺放，底部墊上擰乾的濕紙巾，能有效模擬原始生長狀態、維持根部水分張力，延長保鮮期達1至2周。

2. 大白菜：菜芯塞濕紙巾

體型較大的大白菜，要先把芯切掉，再拿濕紙巾塞入防止乾燥，裝入膠袋，放入雪櫃，並將芯的部份向下擺放。

3. 生菜：濕紙巾包芯向下

生菜就不宜切芯，因為切芯後會開始變色，用濕紙巾把生菜包起來，芯的部份朝下存放於雪櫃。

4. 番茄：倒轉放

番茄不一定要擺入雪櫃，而且最好倒轉放，因為番茄蒂會先腐爛，袋裝的番茄應該拆除包裝，一個一個的倒轉放，以免果蒂爛掉之後傳染完好的番茄。

番茄要倒轉放，因為番茄蒂會先腐爛。（資料圖片）

一般果實採收後，果蒂切口的疤痕（Stem scar）是水分蒸發與細菌入侵的最脆弱地方。根據Food Network食品儲存指南實測，將番茄蒂頭朝下平放，果實自身重量能形成天然物理屏障，封閉氣孔，三天內水分流失率可由7%大幅驟降至1%至2%。

不過，若未完全紅熟的番茄，切忌直接放進5°C以下的雪櫃冷藏，否則低溫會使「香氣酶」失活，造成不可逆轉的起沙粉質，且風味盡失。

5. 根莖類蔬菜：用紙包好放陰涼處

根莖類蔬菜，譬如薯仔、番薯、洋蔥、芋頭、整顆的南瓜等，不放在雪櫃也可，放在陰暗處保存，或用紙包好，維持蔬菜新鮮。

最後，任何切開了，用剩的蔬菜宜收入雪櫃，但不包括薑、蒜頭。

按圖睇正確擺放蔬菜的5個方法︰

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點擊下圖看10種常見蔬菜水果正確保存方法︰

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參考資料︰食譜自由配