【入廚貼士】10種蔬菜水果正確保存方法　洋蔥、薯仔不能一起放？

保存食材的新鮮的秘訣，是透過蔬菜水果都會分泌一種叫乙烯（Ethylene）的催熟劑，有的分泌多，有的分泌少，也有的對這種分泌物很敏感。所以，要先了解這些蔬果的特性，再將它們做好分類和保存，才能讓食材新鮮又吃得健康，以下列出10種常見蔬果的正確保存方法。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Jiasheng Li／Hello醫師

10種常見蔬菜水果正確保存方法（點擊下圖看清！）

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1. 洋蔥、薯仔不應一起放

薯仔建議放在陰暗涼爽的地方，或置放在不會潮濕的容器中，以防止軟化和壞掉。此外，洋蔥和薯仔不應放在一起，因為洋蔥會導致薯仔加速壞掉，但您可以將洋蔥和蒜放在一起，只要確保空氣流通即可。

2. 青瓜要個別保存

青瓜對乙烯很敏感，它需要獨立的空間，室內環境是最好的保存方式，但如果您想要做冷菜，可以將青瓜放入雪櫃幾天，但記得還是要與其他的食材隔開來。

3. 番茄放室內最美味

番茄在室內溫度最能還原它的美味，長久放在雪櫃只會變軟，且味道變淡。與其他蔬果一樣，用不完的番茄需要放進雪櫃，才能防止有害細菌的滋長。

4. 根莖蔬菜放陰暗潮濕地方

根莖類蔬菜如蘿蔔、洋蔥、山藥是我們很常吃的高營養食物，直接放進雪櫃很快就會軟化和腐爛，它需要放在陰暗潮濕的地方，您也可以用紙或塑膠袋將其包裝置放。

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+ 6 + 5 + 4

5. 粟米濕度要剛剛好

買回來的粟米可以直接放進雪櫃，但建議放在雪櫃上層，因為太冷反而會使粟米變乾，保持濕度才能夠讓粟米粒變得飽滿。

6. 南瓜、蘋果、橙要分開放

南瓜最合適的溫度介於10~13°C，小的南瓜能保存3個月，大的則可放至半年，但別將南瓜和蘋果或梨子放在一起，它會變黃且壞掉。另外，蘋果和橙也不能放在一起，蘋果可以放進雪櫃以保新鮮，橙則要放入有網孔的袋子，讓空氣流通。

7. 香蕉請拆一條條安放

若您買的是一梳香蕉，回到家可以先把它拆成一條條放著，這能減緩莖部所分泌的乙烯，就不會同時需要吃完所有已熟的香蕉，放進雪櫃也是另一種方法。

8. 蘆筍、芹菜要泡水處理

蘆筍和芹菜切勿放在塑膠袋裡，剪除鬚根後，可以將莖部綁緊放進密封的容器裡，並用泡水處理，水位至少要過一吋。

9. 莓果類先泡醋水，再擦乾保存

莓果吃前清洗就好，不然它會長黴，若想要保存幾天的話，可以微泡在3比1量杯的醋水中，因為醋能防止黴菌滋長，然後清洗乾淨並擦乾，再放進半封閉的容器中，保持空氣流通。

10. 藥草像保存鮮花般處理

新鮮藥草需要像保存鮮花的方法處理。首先，要確保葉子已經乾了，然後將其莖部朝下放入一個盛水的容器，再放進雪櫃，當水變髒了記得更換，就能保持藥草的新鮮長達2週。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：這樣放才對！10種蔬果的正確保存方法】