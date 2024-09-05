芫荽保鮮方法｜簡單3步芫荽保鮮期3天變3周！乾淨新鮮關鍵1張錫紙

買芫荽通常一大束，隨意放雪櫃很易壞，隔一兩天便開始發黃變霉！原來保存芫荽有妙法，可延長芫荽保鮮期，由3天延至3周，也只用上3個簡單步驟便做妥了。

攝影：尹嘉蔚



芫荽保鮮｜芫荽壽命短 室溫／冷藏易變壞

芫荽（香菜，cilantro / coriander）是香草之一，有獨特的香味。於中世紀開始，歐洲人已經使用，它與番荽（parsley）類似，但芫荽的味道很濃，葉子較圓；番荽的味道較淡，葉子較尖。不過，芫荽的壽命短，保存期短，放於室溫或雪櫃也很易壞，坊間有不少方法教大家延長芫荽保鮮期，例如用塑膠袋包裹芫荽，袋中保留空氣，綁緊袋口後放進雪櫃冷藏，或者將芫荽放置在保鮮盒中，泡水冷藏保存等。

記者發現有一種方法也實用有效，芫荽的保鮮期由3天延長至3周，用3個簡單步驟便做妥了。

驟眼看來兩邊的芫荽外觀並沒有多大分別，不說也不知右方的芫荽已經放了3星期。

按圖參考保存芫荽，延長保鮮期的有效方法，毋須用水分保存，一樣咁新鮮︰

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芫荽保鮮｜記者實試

芫荽保鮮步驟１：剛買回來的的芫荽不要洗，將老葉和根剪去。

芫荽保鮮步驟2：放上錫紙包好，將全部芫荽包裹起來不透風。

芫荽保鮮步驟3：放入雪櫃的冷藏庫便完成。

用這個方法可以保存3周至1個月，非常方便。

