【香料保存】香料變質變味3宗罪　雪櫃係剋星1招測試係咪仲用得？

消委會日前測試市面37款常用乾香料，發現有9種含黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，食用安全成疑。平日我們用香料，如胡椒粉、咖喱粉、薑黃粉及五香粉等，其實開封後能放多久？香料要求乾燥，正確的保存方法可延長香料壽命，要避免香料變質又變味，切記別犯3宗罪！

香料及香草的保存期限受種類及存放方式影響，顆粒完整的香料和研磨香料，在保存期上不盡相同。（Laura Mitulla/ Unsplash）

烹調料理，香料其實是十分重要的角色，懂得運用香料的廚師，宛如耍魔法，令平凡料理活色生香，升價十倍。但是，不少人或忽略了細節，亂灑、亂放乾香料，大大破壞香料風味。

咖喱粉、薑黃粉等，保存期限一般約2年。（Luisa Schetinger/ Unsplash）

香料及香草的保存期限受種類及存放方式影響，顆粒完整的香料和研磨香料，在保存期上不盡相同。以研磨香料來說，如︰咖喱粉、薑黃粉、肉桂粉及肉豆蔻粉等，保存期限一般是2年。

開封後的香料能放多久？

請按圖了解常用香料的保存期︰

+ 2 + 2 + 2

不過，香料、香草在正確的保存方法下才可以長時間放置，而不失風味及香氣，萬一見到發霉及發出異味，應馬上棄用確保食品安全。留意溫度與濕度均會影響香草與香料，放在陰涼乾燥的地方是最理想的存放方式。另外，有3宗「罪」不容忽視，烹飪時的一個慣常舉動，原來會令香料折壽。

請按圖了解放置及使用香料時的 ︰

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香料（辣椒、茴香、肉桂、羅勒等）容易受光影響而變味，因此存放容器的密封性要高和可避光，鋁箔袋可能比透明密實袋好，可減緩香料變質的速度。番紅花、薑黃等具著色作用的香料，會因日光產生褪色現象，放在深色密閉的容器內，置於櫥櫃或陰涼處。

如何判斷香料還能使用？

香料容易受光影響而變味，因此存放容器的密封性要高和可避光。（Merve Sehirli Nasir/ Unsplash）

請按圖了解簡單的方法快速測試香料能否繼續使用︰

【同場加映】消委會︳37款乾香料測試9樣本含可致癌物 附16款無毒胡椒名單

按圖看16款不含黃曲霉毒素及赭曲霉毒素A的胡椒粉/胡椒粒：

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參考資料︰Wonder How To/康健