西蘭花清洗只用水沖＝食蟲？專家教浸洗3步逼出菜蟲+增防癌物煮法

一棵翠綠的西蘭花，隨時是菜蟲與農藥的安樂窩。以為用水直沖便可？原來大錯特錯。茂密的花球會令水分彈開，深層的污垢、蟲卵與農藥殘留仍原封不動。不少人吃西蘭花本來是為了吸收豐富營養如維他命C與抗氧化物，但若清洗與烹調方法錯誤，吞下肚的分分鐘可能只有菜蟲與流失營養的纖維！



農藥殘留｜本港蔬菜農藥殘留合格率達99.7%以上

本港蔬菜農藥殘留合格率長年維持在99.7%以上，無需過份擔心，過度長時間浸泡（鄒家鳳攝）

不少人以為浸洗蔬菜，浸得愈耐愈乾淨，其實剛好相反，根據香港食物安全中心（CFS）最新指引，現時本港市售蔬菜農藥殘留合格率長年維持在99.7%以上，無需過度長時間浸泡，否則會令蔬菜中的水溶性維他命B雜與維他命C嚴重流失。

食安專家建議，清洗十字花科蔬菜時，應先順著莖枝切小件，利用淡鹽水浸泡10至15分鐘逼出隱匿於花球內的菜青蟲與小菜蛾幼蟲（Plutella xylostella），隨後必須在「流動活水」下翻動沖洗至少1分鐘。這樣才能有效帶走隙縫中的蟲卵、泥沙與酸性農藥微粒。

西蘭花清洗技巧｜專家教3步深層清潔 逼出菜蟲殘留農藥

西蘭花（英文：Broccoli）屬十字花科，十字花科的蔬菜特別容易吸引小菜蛾產卵。按上述專家建議，其實要徹底清潔，一點也不難，但第一步最多人做錯，那就點洗都無用，那就是先打破茂密花球的防禦結構。

洗西蘭花步驟1：先切小花球 破花蕾防禦結構

將西蘭花根部切去，順著分枝切成一個個小花球，這樣便能讓隱藏在縫隙中的幼蟲無所遁形。

洗西蘭花步驟1：先將西蘭花根部切去，順著分枝切成一個個小花球，這樣便能讓隱藏在縫隙中的幼蟲無所遁形。 （AI製圖）

洗西蘭花步驟2：梳打粉或鹽水 驅蟲兼降農藥殘留

準備一盆清水，加入一湯匙鹽或食用梳打粉攪勻，放入西蘭花浸泡15分鐘。

洗西蘭花步驟2：準備一盆清水，加入一湯匙鹽或食用梳打粉攪勻，放入西蘭花浸泡15分鐘。（AI製圖）

鹽水能刺激隱藏的菜蟲使其浮出水面，梳打粉的微鹼性則有助中和酸性農藥殘留。根據香港食物安全中心的最新指引，清洗蔬菜應以流動清水徹底沖洗；雖然浸泡可去除污垢，但食安中心已提醒長時間浸泡會導致水溶性維他命流失，故浸泡不宜過久。

洗西蘭花步驟3：流動水沖洗 瀝乾洗淨雜質

浸泡後將水倒走，將西蘭花放在筲箕中，用流動清水徹底沖洗1分鐘，確保洗去所有雜質。

洗西蘭花步驟3：浸泡後將水倒走，將西蘭花放在筲箕中，用流動清水徹底沖洗1分鐘，確保洗去所有雜質。（AI製圖）

西蘭花食譜｜留住抗癌物與維他命C 烹調禁忌與黃金法則

西蘭花被譽為抗癌之王，主要是富含蘿蔔硫素（Sulforaphane），根據浙江大學食品科學期刊研究發現，若直接將整顆西蘭花丟入滾水長時間烚煮，熱水會瞬間破壞酵素活性，且水溶性的維他命C與硫化物更會大量溶入水中（維他命C流失逾33%至54%）。

研究證實，將西蘭花切成小塊後於室溫靜置30至40分鐘，更有助當中黑芥子酶充份釋放合成抗癌物質，再透過隔水短時間蒸煮或微波，不但酵素破壞少，更可保留高達90%以上的抗氧化活性。

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營養滿分煮法：蒜蓉蒸西蘭花 鎖住維他命K配搭秘訣

簡易做法：

1. 煲滾半鍋水，放上蒸架。

（AI製圖）

2. 將洗淨的西蘭花平鋪在蒸碟上，鋪上少許蒜蓉。

（AI製圖）

3. 以大火隔水蒸4至5分鐘。

（AI製圖）

4. 取出後，加入少許橄欖油及生抽調味即可。

（AI製圖）

不失敗貼士：

~ 一定要待水滾、滿滿蒸氣時才可放入蔬菜，這樣能大幅縮短烹煮時間，避免蔬菜因慢熱而變黃。

~ 鋪西蘭花時不要重疊，熱力才能均勻滲透，確保每一朵的生熟度一致。

~ 淋上橄欖油，有助人體吸收西蘭花中豐富的脂溶性維他命K。

