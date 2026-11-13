超市優惠｜惠康/百佳/AEON/一田48折起！長者日送餐具／3個奇異果

超市優惠｜今期多間超市繼續鬥減價！百佳、惠康今個周末雖然沒有全單88折優惠，但亦有不少精選貨品超低價，惠康48折起，買蠔油送總值$64貨品。百佳則53折起，用WeChat Pay HK付款，更有高達$50獎賞，還在長者日（11月15日）免費送3個奇異果。AEON的「周末勁減」同樣53折起，長者日滿$200送日式餐具一套。而一田1連15日舉行日本秋祭SALE，有逾380款精選日本名產。一文睇清今次必買筍貨！



惠康超市｜長者日滿$138享9折優惠 買蠔油送$64貨品

惠康由即日起至11月19日推出多款超值產品。其中，雀巢牛奶公司濃豆樂紅/綠豆奶條多件裝（4支裝）$58/2盒，平均$29/盒（原價$61/盒），相當於48折；四海魚蛋/炸魚蛋買1送1，$20/2件，平均$10/包；急凍南美白蝦肉$50/3包，平均$16.7/包（原價$30/包）；清熱酷草本檸檬/草本百花菊飲品$16/2支，平均$8/支（原價$12/支） 。

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還有李錦記舊裝蠔油優惠裝$67.5/袋，平均$33.8/支（原價75/袋），買1袋還送總值$64禮品，包括：1包李錦記蔥油拌麵、1罐李錦記蒜蓉豆豉醬、1罐水仙花牌五香肉丁、1罐STARMAX粟米粒。

李錦記舊裝蠔油優惠裝$67.5/袋，平均$33.8/支（原價75/袋），買1袋還送總值$64禮品。

惠康為響應一年一度的「長者日」將於11月15日推出專屬優惠，凡於全港惠康、Market Place、3hreesixty超市的任何一間分店消費滿$138，並用「樂悠咭」付款，即可享9折優惠。

長者凡於全港惠康、Market Place、3hreesixty超市的任何一間分店消費滿$138，並用「樂悠咭」付款，即可享9折優惠。

百佳超市｜53折起 長者日免費送3個奇異果

百佳由即日起至11月19日推出「超抵易賞價」優惠，本周會員專享低至66折！包括：淘大蒸魚豉油/白米醋（500毫升）/蒜蓉（220克）$10/件（原價$15至19/件）相當於53折起；佳之選純椰青水$7/支（原價$11/支）；十字牌高鈣低脂/高鈣脫脂牛奶飲品$18.5/盒（原價$23.5/盒）；正大蜜檸脆雞/韓式辣醬雞等$39/包（原價$47/包）。

買任何產品滿$100，加$10即可換購1排價值$14的維他蘋果綠茶/蜜桃紅茶；加$20.9即可換購1卷價值$49.9的博仕牌保鮮紙650呎；加$30即可換購1盒價值$42的韓國香印提子。

買任何產品滿$100，還有換購優惠。

還有在11月15日（長者日）當天，只要在百佳及旗下門市首次綁定易賞錢帳戶並成功加入「樂賞會」，即免費獲贈3個Zespri金奇異果，無需額外消費。數量有限，送完即止。

此外，用WeChat Pay HK掃碼更享高達$50獎賞！去門市充值$1000再送$5百佳現金券。

~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單，輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



AEON超市｜53折起 五黑生豆乳$3.8/包 柿$3.5/個

AEON由即日起至11月15日推出「周末勁減」，其中，丘比沙拉汁卡路里減半焙煎芝麻口味$19/支（原價$36/支），相當於約53折；道地五黑生豆乳$22.9/排，平均$3.8/包（原價$38.9/排）；多多有機奇亞籽$44.9/包（原價$69.9/包）；韓國柿$13.9/4個，平均$3.5/個（原價$4.9/個）；荷蘭長啤梨32.9/袋，平均8.2/個（原價$36.9/袋）；可口可樂/玉泉/芬達等能量飲品滿$60即減$10。

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今次的「AEON Day」將於11月14至15日舉行，AEON MEMBER會員在當日買「自家品牌商品」有5倍積分，而AEON BETA會員都有3倍積分。店內全線自家品牌商品，包括 TOPVALU、HOME COORDY 同埋 TVC，均以8折發售。其中：HOME COORDY明火易潔單柄鍋$49.9/件（原價$59.9/件）；TOPVALU BESTPRICE餃子$15/包（原價$17.9/包）；HOME COORDY 平底/玻璃鍋蓋各款$35.9至109/件（原價$39.9至129/件）。

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還有，11月15日長者日，AEON會員購物滿$200並以樂悠咭付款獲贈日式餐具一套。優惠只限1日。

一田｜1連15日日本秋祭 SALE 53折起

一田 將於11月16日至11月30日，1連15日舉行「日本秋祭 SALE」，帶來逾380款精選日本名產，涵蓋北海道限定好貨、秋冬鍋物食材等。其中：ICHIBIKI 日本相撲/味噌/海鮮/雞野菜/螃蟹味火鍋湯底$38/2件，平均$19/件（原價$35.9/件），相當於約53折；FUJICOO 鹽味昆布28/2件，平均14/件（原價$25.9/件）；JA日本北海道七之星米/夢美人免洗米（2公斤）$95.9至$129/包（原價$169.9至$199.9/包）；YASUDA 乳酪飲品$39.9/件（原價$69.9/件）；YOSHIMI北海道烤粟米脆粒/芝士脆脆$57.9/件（原價$82.9至$98/件）。

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本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

