脫髮原因｜常吃生雞蛋小心禿髮！營養師推介5類生髮食物＋2飲食法

脫髮原因｜脫髮解決方法｜脫髮問題不管是更年期掉髮、雄性禿（地中海）、產後掉髮，還是鬼剃頭（斑禿）等，都令不少人相當困擾。想改善脫髮，調節飲食習慣是一大關鍵，有營養師推薦5種食物及2類飲食法，可有效改善脫髮問題，更提醒大家，常吃生雞蛋也是引起脫髮的元兇之一！



生雞蛋會抑制生物素的吸收致脫髮。（圖片來源：istock）

脫髮原因｜生雞蛋致脫髮 全因抗生物素蛋白

有關脫髮成因及改善方法，台灣營養師育群，曾在個人頻道上分享有關脫髮相關的資訊。她指生雞蛋和脫髮絕對有關係！人體腸道菌群雖可合成微量生物素，但大部分生物素（Biotin / 維他命B7）主要仍須經由日常飲食攝取。而生雞蛋中卻有一種「抗生物素蛋白」（Avidin）的醣蛋白，若未經高溫烹煮，它的分子結構與水溶性維他命B7會在消化道內迅速結合，形成不可逆複合物，使人體腸道無法吸收生物素。

據自由健康網健康專題報導，生物素是人體合成頭髮主要成分——「角蛋白（Keratin）」不可或缺的輔酶。一旦長期過量進食生雞蛋、生蛋拌飯或半熟溫泉蛋，體內生物素嚴重缺乏，毛囊細胞分裂速度便會驟降，導致髮絲乾枯脆弱、異常提早進入休止期而大面積脫落，還會影響指甲、皮膚等健康。

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脫髮解決方法｜拯救脫髮危機2大飲食法

營養師提出了關於養髮的飲食叮嚀，對於鬼剃頭（斑禿）和更年期雄性禿（地中海）的男女相當有幫助！

改善脫髮飲食法【1】地中海飲食法

地中海飲食，是指希臘、西班牙等地中海國家的飲食文化。 他們普遍以蔬果、全穀類為主食，搭配適量魚類、禽肉等優質蛋白；並常使用橄欖油、大蒜、洋蔥、番茄、堅果與迷迭香、百里香等新鮮香草調味。不但可預防三高、心血管等疾病，因它具抗炎、抗氧化等功效，能幫助雄性禿患者的頭髮生長和頭皮健康。哈佛研究：地中海飲食=每天4000步！降早逝、癌症、心臟病風險20%

地中海飲食法8守則

1. 攝取大量及多元化的蔬果

2. 吃未精製的全穀雜糧類

3. 適量攝取橄欖油及堅果

4. 盡量用天然的香料取代鹽

5. 每星期吃2份魚類、海鮮

6. 適量吃豆、蛋、乳品類

7. 減少紅肉、加工肉的攝取

8. 適量飲紅、白酒，但要喝足開水



但要注意，地中海飲食的食物多為魚類，大型魚類，如旗魚、油魚等體內普遍會有重金屬蓄積的問題，會對頭髮造成負面影響，因此在選擇過程中記得要避免大型魚。

無麩質飲食法（圖片來源：istock）

改善脫髮飲食法【2】無麩質飲食法

據營養師所言，無麩質飲食法可改善因自體免疫疾病所引起的斑禿。因為無麩質飲食可緩解身體的發炎反應，對頭皮和頭髮都有相當正面的影響。

脫髮解決方法｜助生髮5大食物 又係雞蛋？

想調理脫髮問題，改善飲食習慣是一大關鍵，有營養師推薦了5種食物，不管是哪種類型的脫髮，補充足夠營養皆有助毛囊修復與維持頭髮健康。

按圖看助生髮5大食物：

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助生髮食物【1】雞蛋

雖然生雞蛋有礙毛髮健康生長，但相反煮熟了的雞蛋卻有助改善脫髮問題。

雞蛋是優質蛋白來源，全熟的雞蛋更可為我們提供生物素，但如上文所說，要注意的熟成度，全生蛋雞蛋的抗生物素蛋白對頭髮有不良影響，就算如溫泉蛋等半熟蛋亦如是。

科學研究顯示，抗生物素蛋白屬於熱敏性蛋白質，當溫度達到攝氏85度以上並持續充分加熱，便會徹底失去與生物素結合的活性。煮熟的雞蛋不僅沒有阻礙吸收營養的風險，蛋黃更可轉化為極優質的生物素來源。此外，熟蛋白中的甲硫胺酸（Methionine）和半胱胺酸（Cysteine）能毫無阻礙地提供毛囊乳突細胞分裂所需原料。

助生髮食物【2】深綠色蔬菜

深綠色蔬菜如西蘭花等有豐富的維他命B、C、鐵質和葉酸，對毛囊健康很有幫助。

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助生髮食物【3】莓果

莓果如士多啤梨、藍莓等都有豐富維他命C、鐵質和多酚，可預防頭皮和毛囊的氧化傷害。

助生髮食物【4】堅果

堅果含有礦物質和微量元素，如鋅、鎂、鈣、硒等，是優質的脂肪酸來源，可減少身體發炎反應，是頭髮生長的重要營養。

助生髮食物【5】瘦肉

如白肉，例如雞胸肉等，它有豐富的蛋白質、鋅、鐵、B12等營養，可強化及修復毛囊，幫助頭髮生長。

參考資料：台灣營養師育群