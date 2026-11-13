31歲女為減肥1日1餐血糖飆25.7破錶險失明！醫揭原因+健康減肥5招

減肥貼士｜糖尿病｜大家都以為，血糖飆升是因為吃太多甜食或攝取過多糖分，誰會想到連「肚餓」都會令血糖飆升？有報道指1名31歲的女子，為減肥每天只吃一餐，結果搞到頭昏眼花、血糖飆升，差點連視力都保不住！



廣東東莞一名31歲的姜女士，為了快速減肥，每日只吃一餐飯，堅持一段時間後，她開始覺得頭昏眼花，確診為視網膜病變。（AI生成圖片）

減肥貼士｜31歲女減肥1日吃1餐 致視網膜病變

據《鳳凰網》報道，廣東東莞一名31歲姓姜女子，為了快速減肥，每日只吃1餐飯，堅持一段時間後，她開始覺得頭昏眼花，左眼看東西愈來愈模糊，甚至只能看清眼前30厘米左右的手指。就醫檢查後發現，她的血糖高達25.7mmol/L（正常空腹血糖值約為3.9至5.6mmol/L，正常人隨機血糖一般低於7.8mmol/L），確診為雙眼2型糖尿病性增殖性視網膜病變。

極端節食，會讓身體在「極度飢餓」和「突然暴食」之間反覆切換，徹底打亂了進食與胰島素分泌的規律，導致血糖劇烈波動。（magnific）

減肥貼士｜醫生拆解原因 血糖正常都中招？

為什麼每日只吃1餐會導致咁嚴重的後果？成都市第三人民醫院胃腸微創中心·肥胖與代謝性疾病中心醫師、臨床營養師郭沛森解釋，不少糖尿病患者在發病的初期，並沒有明顯的症狀，只有飯後血糖會偏高，姜女士的血糖高達25.7 mmol/L，說明她體內的糖代謝已經嚴重紊亂。加上極端節食，讓身體在「極度飢餓」和「突然暴食」之間反覆切換，徹底打亂了進食與胰島素分泌的規律，導致血糖劇烈波動，加速病情爆發。而視網膜血管是人體最纖細的血管之一，長期高血糖會破壞這些微血管，導致視網膜陷入缺血、缺氧的危險狀態。

健康減肥5貼士 推「211餐盤」法控制熱量

事實上，人體內的胰島素負責降血糖，而皮質醇等激素則負責升血糖，兩者平時互相制衡。但長時間空腹，大腦會誤以為身體遇到了「飢荒」。為了保命就會大量分泌「升糖激素」，造成血糖上升。因此若想減肥，規律進食遠比吃得少重要，亦不要太過追求快速瘦身，一般以每周減重0.5至1公斤為佳。

（Nixi@小紅書）

減肥貼士【1】改變飲食順序

吃飯時，最好遵循「先飲湯 → 蔬菜 → 蛋白質 → 澱粉」的順序，能有效延緩胃部排空速度並平穩餐後血糖。此外，大腦需要約15至20分鐘才能接收到胃部傳來的飽足訊號，建議每口多多咀嚼幾下，吃到「七至八分飽」便停筷。

減肥貼士【2】一定要吃早餐

許多人減肥時習慣不吃早餐，但不只傷身還會影響代謝、愈減愈肥，所以減肥期間一定要按時吃，例如吃一顆雞蛋、喝一杯牛奶。既能補充蛋白質又能補鈣。減肥｜健康瘦身遵守飲食6原則 改吃白肉少鹽 管住嘴還要邁開腿？

減肥期間一定要按時吃，例如吃一顆雞蛋、喝一杯牛奶，既能補充又能補鈣（Joanna Dubaj@Pixabay）

減肥貼士【3】採用「211餐盤」原則

每一餐可以把餐盤分成四等份，例如： 2份蔬菜、1份蛋白質以及1份全穀雜糧，這樣的飲食比例，能提供豐富的膳食纖維與飽足感，無需刻意計算卡路里，就能輕鬆控制熱量。

減肥貼士【4】吃夠蛋白質

減肥時一定要吃夠蛋白質，不僅能防止肌肉流失，還能幫身體燃燒更多卡路里。每天的攝取量建議是「體重（公斤）乘以1.2 到1.6克」，例如一個60公斤的人，每天大約需要72 至96克蛋白質，換算下來大概是「1塊掌心大的雞胸肉+2隻雞蛋+1杯無糖豆漿+1塊豆腐」。

減肥貼士【5】每晚睡夠7至9小時

睡眠不足會打亂體內的荷爾蒙平衡，讓人特別容易嘴饞，控制不住想吃高糖、高油的食物。避免暴飲暴食，最好早睡早起。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

