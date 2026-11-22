上星期天氣寒冷，無時無刻都想飲些暖胃的東西保暖。李司棋早前就示範了「雞酒」做法，非常簡單滋補，她總共用了3種酒，煮出來香到不得了，司棋姐更笑說試味時一啖接一啖，差點就不小心把雞酒喝光。



雞酒幾時食?

李司棋熱愛在IG拍煮食片，早前一條片她就煮了「雞酒」雞酒雖然是婦女產後進補的食品，但並非只有坐月婦女才能食用，不少家庭也會當作日常補氣血湯水飲用，甚至有米線店亦會以雞酒為湯底。司棋姐在影片開始先拿著一大朵白背木耳，大得像帽子一樣，並交代今次要煮雞酒。

司棋姐手上的白背木耳，像帽子般大。（Instagram：leeszekee）

請按下圖睇雞酒所需材料和步驟：

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李司棋雞酒食譜 材料 雞件 白背木耳 紅棗 薑片 杞子 葱花 米酒 花雕酒 玫瑰露 水 做法 1.將浸好的白背木耳切條、薑切片。 2.鑊燒熱下油，爆香薑片，加雞件煮至大半熟，下白背木耳和紅棗。 3.加酒、紹興酒和水至蓋過雞件的分量，蓋上鍋蓋煮熟。 4.加老抽、杞子和葱花，再加少許玫瑰露，關火即成。

雞酒有幾好？

其實雞酒很有益，順喉、暖胃，冬天飲用更可行氣活血。根據中醫角度，白背木耳味甘性平，有活血補血，潤腸通便功效；紅棗味甘性溫，能補氣養血及滋陰；至於雞，則同樣補氣養血。司棋姐試飲後讚口不絕，說：「嘩！好香呀好香呀！」「試咗第一啖你就唔會停。」「天氣凍嘅時候食呢個真係太舒服。」「超級好味呀！」「啲雞仲係好嫩。」鄭秀文都留下心心眼emoji，而廖子妤、陳敏之等都表示很想吃。曾在劇中飾演李司棋兒子的陳展鵬亦留言：「很想食呀嗎（媽）」司棋姐亦回覆：「阿仔可以叫新抱仔試做，好容易煮。」