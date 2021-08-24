【秋天飲食】李司棋自製花旗參無花果養生茶　立秋處暑後利咽潤喉

處暑剛過，介乎立秋與白露之間，雖然秋季理論上已經來臨，但夏天的暑氣仍然未減，只在一早一晚感受到絲絲秋意。而藝人李司棋更於Instagram分享一款適合立秋後飲用的潤喉養生茶飲，用上4種簡易材料，製法十分簡單。



李司棋推介潤喉茶

李司棋在Instagram拍攝短片，推介她自製一種養生茶飲，更溫柔地提醒大家：「依家立咗秋，好啱飲㗎，你試下吖！」8月7日是立秋，而8月23日處暑又剛過，司棋姐這款茶飲有潤喉功效，只需4種簡單材料，焗20分鐘即可飲用。

請按下圖睇司棋姐的潤喉茶飲製法：

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中醫推介夏秋茶飲

許多網友都留言感謝司棋姐分享，又指會跟著她的方法來自製茶飲，甚至有粉絲表示有司棋姐這樣的母親好幸福。其實以往中醫師都推介過其他適合夏秋之間飲用的茶飲，不妨參考以下相關食譜。

請按下圖睇中醫推介兩款茶飲：西瓜翠衣雪梨茶、雪梨無花果茶食譜：

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若想睇更多立秋後適宜食物和湯水，可參考以下文章：

【立秋】入秋腸肺易燥 中醫推薦8種潤肺滋陰食物（附湯水食譜）

請按下圖睇中醫推薦立秋適宜食物：

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資料來源：李司棋Instagram