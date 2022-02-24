印尼炸蛋食譜｜李司棋面罩上陣整印尼醬料炸蛋　比咖喱好味勁彈油

李司棋不時在社交平台拍片分享煮食過程，但其實她廚藝了得，也有一位功不可沒的好幫手——家傭阿東。日前司棋姐就分享對方教她的印尼菜式Bumbu Bali（印尼炸蛋）食譜，把雞蛋沾滿一種比咖喱還要好吃的醬料，看來拌飯一流。不過，司棋姐炸蛋的過程就十分驚險，因為不停彈油，即使她已戴著面罩，仍嚇到花容失色，相當「牙煙」！
李司棋近日在Instagram發佈多條短片，表示要分享一個印尼菜式——Bumbu Bali的做法，她說：「我想介紹呢個餸畀大家好耐喇，因為真係好好食！呢個係印尼人煮嘅嘢，當然係阿東教我啦，主角好似係雞蛋，但其實係呢包嘢。」她所指的就是一種印尼香料，。做這道菜難度不高，但過程中就有一個驚險步驟，因炸蛋會不停彈油，即使司棋姐已醒目地戴上面罩，但仍不停彈到、嚇到驚呼：「太恐怖喇啲雞蛋！」網友睇片都替它感到擔心，幸好最後順利完成，司棋姐更直言這個醬為雞蛋錦上添花，比咖喱還好吃，試食時舉起姆指大讚。
請按下圖睇李司棋製作Bumbu Bali的過程：
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印尼炸蛋食譜
材料：
烚蛋
印尼Bali醬
洋葱
椰漿
檸檬葉
做法：
1.雞蛋烚好、洋葱切絲備用。
2.烚蛋放入油鑊裡炸至金黃色，盛起備用。
3.洗鑊後，鑊燒熱下油炒軟洋葱，加入印尼醬，分次加洋葱拌勻，並加入雞蛋拌炒。
4.一邊試味一邊加椰漿，並調成喜愛的口味，最後加檸檬葉即成。
大量網民留言，叫她小心彈到，又叮囑她下次戴手套，司棋姐也回覆：「其中一隻蛋印得不夠乾，下次會戴手套，放心沒有受傷。」另外，亦有不少人說自小家傭都有煮過這道菜，勾起不少回憶。
資料來源：李司棋Instagram
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