糯米飯食譜｜李司棋自製暖胃糯米飯　加白米免傷胃最佳比例多少？

天文台預測一道冷鋒將於明天（13日）橫過廣東沿岸，氣溫顯著下降，一夜跌9度！由周六24度跌至周日早上15度，打鼓嶺更由周六下午25度降至周日早上11度。天氣凍最想吃的食物，糯米飯必榜上有名。司棋姐李司棋曾在社交平台大顯身手，分享了自己20年前在美國朋友家裡學到、減少對腸胃的負擔的做法。



李司棋的朋友教她，以白米和糯米1:1的比例來煮糯米飯。（Instagram：leeszekee）

糯米飯食譜｜混白米減腸胃負擔 避免食完骨痛

近年在Instagram非常活躍的李司棋，密密拍攝煮食片，糯米飯便是其中之一。她叮囑大家，如果只用糯米的話，有機會食完會骨痛，亦會加重對腸胃的負擔，而她曾在美國朋友的家，學到了煮糯米飯時宜混入白米，以1:1的比例去烹煮，便不會那麼傷胃。

司棋姐試食完，也十分滿意。（Instagram：leeszekee）

李司棋糯米飯食譜

材料：

白米、糯米、冬菇、膶腸、臘腸、臘肉、蝦米、瑤柱、葱花、櫻花蝦、花生



請按下圖睇李司棋製作糯米飯的過程：

做法：

1.所有材料切粒，瑤柱浸軟，瑤柱水留起備用。

2.先爆香料頭，炒冬菇、膶腸、臘腸、臘肉、蝦米和乾瑤柱，加少許豉油和老抽炒勻，盛起。

3.以白米、糯米和水1:1:2的米例，連同炒香了的配料煲飯，飯滾後拌勻。

4.舀飯後灑上葱花、櫻花蝦和花生，即可享用。

糯米飯煲好，食得！暖笠笠，最啱天寒地凍時吃。（Instagram：leeszekee）

司棋姐的教學片比較簡單，亦未有詳細分量提供，你亦可按以下文章睇陳倩揚的生炒糯米飯食譜，她與營養師林思維聯手合作，加入紅米、糙米、扁豆、小米、三色藜麥等粗纖米，炮製高纖版生炒糯米飯，提升纖維並減少卡路里。

陳倩揚食譜｜生炒糯米飯香軟免黐底3貼士 加1碗神秘材料高纖減脂

此外，你亦可參考以下的生炒糯米飯食譜。

生炒糯米飯食譜｜冬日暖胃餐首選 切忌心急粒粒分明軟糯5貼士！

生炒糯米飯食譜

資料來源：李司棋Instagram