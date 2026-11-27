超市優惠｜今期多間超市繼續鬥減價！佳宝食品超級市場1連5日全場8折，雞蛋$0.96隻。惠康貨品低至36折，灣仔碼頭煎餃$10包。百佳買牙膏送$168.9禮品，滿$50抽iPhone 18、東京六天雙人遊等。AEON則51折起，淘大精選點心$13/件。



惠康超市｜36折起 灣仔碼頭煎餃$10包／蝦肉$50三包

惠康即日起至12月3日推出多種至抵、至優質好貨，包括：灣仔碼頭煎餃$10/包（原價$27.9/包），相當於約36折；急凍南美白蝦肉（170克）$50/3包，平均$16.7/包（原價$30/包）；卡樂B Jagabee薯條$60/3件，平均$20/件（原價$35/件）；泰國CP新鮮雞蛋$50/2盒，平均$25/盒（原價$37/盒）；Dreyer's 各款雪糕$79.9/2盒，平均$39.95/盒（原價$74/盒）。

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此外，即日起至12月10日用yuu積分換惠康現金券，賺高達10%額外獎賞！

~15,000積分 換$80電子現金券

~30,000積分 換$165電子現金券



百佳超市｜買牙膏送$168.9禮品 滿$50抽iPhone 18

百佳即日起至12月3日，推出精選筍貨：灣仔碼頭水餃/雲吞$51/4包，平均$12.75/包；金象牌頂上茉莉香米（$94.9）；全線嘉頓餅乾+$1多1件，買滿$40再送總值$35贈品。

~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

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還有「百加樂換購優惠」，買任何產品，滿$100，加$10即可換購1排價值$16.5的北川半兵衛商店伝説茉莉/柑烏龍茶/道地鴨屎香柚子茶/蜜桃茶；加$13即可換購價值$18的秋月梨；加$59即可換購1袋價值$139.9的紡優美5合1洗衣心心珠袋裝（50粒裝）。

買4支舒適達指定牙膏，即送總值高達$168.9贈品，包括：價值$30的亮麗專業抗菌洗衣液1.8公升補充裝；價值$20的威威除菌濃縮洗潔精；價值$26.9得寶迷你紙手巾（18包裝）；價值$12-20的唯潔雅4層懸掛式面紙 (輕便裝/標準裝) / 維達4D Deluxe無香掛牆式袋裝面紙；總值$72的得寶3層印花衛生紙10卷裝。

此外，由即日起至12月31日，易賞錢App會員於百佳及旗下指定超市或PNS網購單次消費滿$50，即可登記收據參加即抽即中，購買指定品牌產品或於PNS網購購物，更可獲額外抽獎機會，每張收據最多3次機會。

聖誕大獎包括：

~大獎：價值$29,000的Hutchgo日本東京六天雙人之旅 (包來回機票及五星級酒店住宿）

~價值$16,999的iPhone 18 Pro Max 1TB 冰川藍

~價值$9,000的百佳行政總廚 Charmaine Cheung呈獻 FOOD PARC奢華味蕾盛宴6人席



佳宝超市｜一連5日全場8折 湖北蛋$0.96隻／牛奶$2.7支

佳宝即日起至12月1日，1連5日全場8折，新鮮蔬果、肉類海鮮、糧油雜貨應有盡有。其中：刀嘜純正花生油（5至5.5升）$139.2/支（原價$173.9/支）；龍珠66頂級茉莉香米（5公斤）$72/包（原價$89.9/包）；湖北大雞蛋（30隻）$28.8/排，平均$0.96/隻（原價$36/排）；北海道帶子$208/盒（原價$260/盒）；七鮮純牛奶（200毫升）$16/6包，平均$2.7/包（原價$20/6包）；七鮮白菜豬肉水餃/粟米蔬菜豬肉水餃$15.2/包（原價$18.9/包）。

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AEON超市｜週末勁減51折起 淘大點心$13件

AEON即日起至11月29日舉行週末勁減，包括：紫堡牌乳酪（各款）$10/2件，平均$5/件（原價$9.9/件），相當於51折；HÓME CÓORDY 輕量薰衣草單柄鍋連玻璃蓋（約18厘米，明火及電磁爐適用）$69.9/件（原價$129/件）；亨氏蛋黃醬（120克）$28/2件，平均$14/件（原價$23/件）；多多有機奇亞籽（250克）$44.9/包（原價$69.9/包）；十字牌薑汁牛奶飲品（200毫升）$8/盒（原價$12/盒）；淘大精選點心$52/4件，平均$13/件（原價$18.9/件）。

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本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

