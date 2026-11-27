白蘿蔔保存｜白蘿蔔應如何保存？以為放進雪櫃便萬無一失？不過若你做少一步，直接把白蘿蔔塞進冷藏，不但未能延長保鮮期，還會迅速變軟、出現空心（又稱糠心），甚至發苦。元兇就是白蘿蔔頂部的蘿蔔葉！



白蘿蔔保存禁忌｜整條放雪櫃易老化空心？日本專家揭元兇

踏入11月底，天氣一轉涼，街市菜檔最搶手的必定是肥美多汁的冬日白蘿蔔。不少人貪平一次買幾條，用來煲湯或燜牛腩。結果放進雪櫃不到五日，拿出來手感輕飄飄，一切下去，卻看見佈滿海綿般的白色空洞。這條蘿蔔，原來已經徹底「老化」了。可能你會質疑是黑心檔主賣次貨，但可有想過，其實是你的保存方式不當？

根據日本全國農業協同組合聯合會（日本全農／JA Zen-Noh）的蔬菜保存指引，白蘿蔔採收後，頂端葉片仍會持續進行呼吸作用，並從根部抽走水分、糖分等養分。如果你連葉帶根直接塞進膠袋扔進雪櫃，只需短短幾日，原本清甜爽脆的蘿蔔肉就會被吸成一塊發泡膠，纖維變粗，甜味盡失。

白蘿蔔點解變空心？（AI製圖）

白蘿蔔保存｜日全農教2大保鮮法 保鮮期長3倍放足1個月

因此，白蘿蔔買回家後，必須第一時間切走葉片與頂部約1至2厘米的綠色根冠，徹底截斷養分流失的通道。再以微濕廚房紙包裹，並直立擺放於雪櫃蔬果格，保鮮期可延長至約兩星期；若切塊直接冷凍，更可保存長達一個月，保鮮期較常規隨意冷藏足足長約3倍。

白蘿蔔葉的蛋白質，比根部的白蘿蔔肉高5倍。（VCG）

白蘿蔔葉營養｜蛋白質達根部5倍／鈣質高根部7倍

切下來的白蘿蔔葉切勿隨手丟棄！據台灣衛福部食品營養成分資料庫數據顯示，蘿蔔葉的營養價值遠遠高於白色的根部肉質。其中每100克所含的蛋白質約為根部的5倍，膳食纖維為2倍，鈣質更是高達7倍，並富含極高抗氧化力的β-胡蘿蔔素。

如何食用白蘿蔔葉？

白蘿蔔葉可切碎，與肉碎、蒜蓉及辣椒炮製成美味的「雪裡紅」。（AI製圖）

1. 白蘿蔔葉洗淨瀝乾，加入少許粗鹽搓揉醃漬，去除苦澀草青味，擠乾水分。

2. 瀝乾後切碎，與肉碎、蒜蓉及辣椒大火快炒，變作美味「雪裡紅」，或可直接切碎丟入味噌豆腐湯。



白蘿蔔保存方法【1】直立冷藏法（可放14日）避免橫放消耗糖分

據日本農業agri.mynavi指出，蘿蔔、大蔥等垂直生長的蔬菜，一旦被打橫擺放，植物體內的向地性機制會試圖令莖部重新向上彎曲，過程會消耗大量糖分與能量。讓它「站立著」，就能最大程度鎖住甜度。

做法：

1. 白蘿蔔切走頂部，用微濕的廚房紙或報紙包好。

2. 套入密實袋或保鮮袋，袋口輕輕摺起，毋須完全真空，垂直放進雪櫃蔬果格。



白蘿蔔保存方法【2】切塊冷凍法（可放1個月）免解凍入味燜煮快1倍

如果買了超大條白蘿蔔，一星期內肯定吃不完，你可採用冷凍保鮮法。

1. 直接把白蘿蔔去皮，按日後煮法切成約2厘米厚的圓片或粗條。

2. 用廚房紙徹底印乾表面水分，平鋪放進密實袋擠出空氣，直接入冰格冷凍。



冷凍過程中，白蘿蔔內部水分結冰膨脹，會自然撐破堅硬的植物細胞壁。正因這樣，要取出白蘿蔔烹煮時，無需解凍便可直接下鍋，下鍋後湯汁瞬間便能湧入纖維內部，無論是煮日式關東煮，還是港式蘿蔔燜牛腩，烹煮時間要比新鮮蘿蔔縮短近一半，而且入口即化、極度入味。

揀靚白蘿蔔貼士｜台農糧署教3大黃金挑選口訣

想要延長保鮮期，先要買到新鮮的白蘿蔔，別以為愈大愈好！台灣農糧署專頁「鮮享農YA - 農糧署」便教大家挑選白蘿蔔的「三大黃金口訣」：

台灣農糧署教大家挑選白蘿蔔。(台灣農糧署專頁「鮮享農YA - 農糧署」)

揀白蘿蔔貼士【1】皮白又帶葉

白蘿蔔外皮純白光澤、頂端莖葉翠綠未發黃萎蔫，代表採收時間短，且未經長期冷藏失水。

揀白蘿蔔貼士【2】光滑不過裂

白蘿蔔表皮光滑緊緻、無過深裂痕或大面積黑斑，代表肉質生長完整均勻。

揀白蘿蔔貼士【3】沉重夠清脆

拿上手時感覺墜手沉重，並可用手指關節輕敲蘿蔔中段，發出清脆扎實的「咚咚」聲，即代表內部水分充足無空心。若拿起來輕飄飄，且敲擊聲沉悶，多半內部早已脫水。

台灣農業部農糧署專頁「鮮享農YA - 農糧署」指，白蘿蔔不同區段的風味差異。(「鮮享農YA - 農糧署」@FB)

同場加映：一條蘿蔔三種味 用錯部位好嘥料

切開白蘿蔔準備分裝前，要分清「頭、中、尾」三個部位，對正部位煮出來的菜式，風味更佳。台灣農業部農糧署專頁「鮮享農YA - 農糧署」指，白蘿蔔不同區段的風味差異：

部位 特徵 最佳料理建議 頂部（近葉處） 水分最多、甜度最高、纖維最細緻 生吃沙律、磨成蘿蔔蓉配天婦羅、涼拌醃漬 中段（最粗處） 甜度與硬度最均衡、不易煮爛 柱侯牛腩燜蘿蔔、日式關東煮、清湯蘿蔔 尾部（尖端處） 水分較少、纖維較粗、帶微辣感 滾湯（如味噌湯、鯇魚尾湯）、切絲炒菜或做蘿蔔糕

下次在街市挑完白蘿蔔回家，別再隨手把整條連袋塞進雪櫃底層了。