薯仔發芽別以為很平常，切掉刮掉出芽部分再以高溫烹調便可食用？有網民曾在社交平台分享一張令人震驚的薯仔發芽照片，兩個薯仔長滿密麻麻的芽，以為只要除去發芽部分便可如常食用。食物安全中心管理員「食安仔」發現後，更於凌晨時分留言稱「呢幅圖真係嚇到個心都離一離！」並提醒市民勿進食發芽的薯仔。防止薯仔發芽，應該如何保存？放雪櫃真的會生致癌物？加個蘋果都得？



網民在社交平台上分享超驚嚇的薯仔發芽照片，引起食安中心關注。（傑出華人的胃-日日爆FB）

樓主「傑出華人的胃」自稱薯仔放在布袋內3個月，一直沒為意，發現時薯仔芽已開得十分燦爛。網友亦紛紛留言呼籲切勿吃發滿芽的薯仔，並笑言可以拿去種植。

食物安全中心管理員「食安仔」留意到照片後，馬上留言提醒︰

馬鈴薯一般含少量天然毒素苷生物鹼，但當發綠、發芽或損壞後，苷生物鹼會大增。如馬鈴薯出現上述情形，應成個丟掉。因為好難判斷要把薯皮或發芽部分削幾深先算安全，而且烹煮過程係唔能夠破壞苷生物鹼！為免馬鈴薯變綠、發芽而產生苷生物鹼，馬鈴薯要貯存喺陰涼乾爽嘅地方喇～ 食安仔

據食安中心資料顯示，攝入過量的配糖生物鹼對人體有害。急性症狀一般於食用後30分鐘至12小時內出現。

～噁心、嘔吐

～胃痙攣

～腹痛和腹瀉

嚴重者更會出現多項神經系統病徵：

～嗜睡

～煩躁

～顫抖

～神志不清

～乏力

～視力模糊



不過，因食用含過量配糖生物鹼的馬鈴薯而致命的可能性不大，因為馬鈴薯的配糖生物鹼含量如超過每公斤200毫克，味道會變苦，而且會令喉嚨和口腔有灼熱感。

發芽薯仔2大陷阱｜誤食損神經系統

薯仔作為植物塊莖，發芽是其生命周期的自然反應。為了抵抗外界環境與害蟲，它會產生天然化學防禦物質。當薯仔開始發芽或表皮變綠，內部會激增一種名為龍葵鹼（茄鹼 / Solanine）的神經毒素。據世界衛生組織（WHO）指引，薯仔在受到物理損傷、接觸紫外線或發芽時，龍葵鹼等糖苷生物鹼會急劇飆升。

最重要的是它能「隱形擴散」與「高溫免疫」。當你肉眼看到表面長出小芽時，毒素其實已經滲透進底下的薯肉。即使你拿刀狠狠削去半顆薯仔，再掉進攝氏200度的滾油中炸，殘留的龍葵鹼依然絲毫無損。一旦發現薯仔發芽，必須整顆棄置。

茄鹼是薯仔中的天然毒素，誤吃這些有毒物質可能有損健康。（VCG）

薯仔發芽預防方法｜薯仔放雪會致癌？

要有效防止發芽，最新科學證實「與蘋果同放」與「雪櫃冷藏」是兩大最佳途徑。

薯仔發芽預防方法1：雪櫃冷藏——延長保鮮3倍

英國當局推了十年舊規，薯仔千萬別放雪櫃。因為低溫會令薯仔的澱粉轉化為還原糖，當這些糖分在極高溫下（如油炸、烤焗）烹調時，容易產生的可能致癌物「丙烯酰胺」（Acrylamide）。因而令大家習慣將薯仔塞在陰暗焗促的廚房櫃底，結果不到一星期就狂爆芽。然而，英國食品標準局（FSA）聯同毒性委員會（COT）進行了長期的重新評估，結果推翻了多年的傳統認知。據英國官方倡導組織Love Food Hate Waste 及 FSA的最新權威指引，家用雪櫃冷藏薯仔所增加的丙烯酰胺風險微乎其微。相反，冷藏能將薯仔的保鮮期延長高達三倍，直接從根源切斷了發芽與龍葵鹼的致命威脅。

薯仔發芽預防方法2：與蘋果同放——乙烯抑制芽體生長速度

蘋果會釋放大量乙烯（Ethylene）氣體，可以把其他蔬果催熟至腐爛。但對於薯仔，乙烯卻是一劑強效的「安眠藥」。一篇刊於《美國國家生物技術資訊中心》（NCBI）的研究報告指出：將薯仔與蘋果一同存放於室溫，蘋果釋放的乙烯有效干擾了薯仔內部的細胞信號傳導，顯著抑制了芽體的生長速度。不過，千萬別放錯了洋蔥。洋蔥釋放的氣體與水分，反而會加速薯仔腐爛。

薯仔保存｜食安中心5大建議

1. 有需要時才購買，以避免長時間貯存。

2. 把薯仔存放在陰涼乾爽的地方。

3. 烹煮前先削皮，可減少馬鈴薯的配糖生物鹼含量。

4. 煮食前，先削去有損傷（切口和瘀痕）、腐爛、發綠、發芽的地方。如情況嚴重，應把整個馬鈴薯丟棄不用。

5. 切勿食用有苦味或令口腔有灼熱感的馬鈴薯。



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參考資料︰食安中心 / 日日爆FB