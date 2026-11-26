凍齡秘訣｜郭可盈｜近日金牌監製梅小青在社交平台分享，透露與丈夫劉家豪及一眾好友提前為郭可盈慶祝57歲生日，更大爆劉家豪正是郭可盈與林文龍的「媒人」。從照片可見，現場氣氛熱鬧，桌面上擺著壽桃包拼盤和巨型的粉紅色玫瑰花束。而壽星女郭可盈則身穿牛仔背心外搭白色長衫，身材纖瘦、保養得宜，完全不輸當紅時期。背後到底有咩凍齡秘訣？



郭可盈與丈夫林文龍跨越緋聞風波恩愛至今

郭可盈出生於富裕家庭，父親是「塑膠大王」郭達昌。她在家中排行第二，另有三名兄弟姊妹，弟媳是藝人熊黛林。郭可盈1993年參選港姐，雖然五強止步，但其後簽約無綫電視（TVB），正式踏入演藝圈。參演過不少經典劇集，包括：《刑事偵緝檔案》、《創世紀》等。更與蔡少芬、宣萱及陳慧珊並稱為「四大花旦」，演技備受肯定。

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1995年，郭可盈與林文龍在拍攝《萬里長情》時結緣相戀。然而，當年林文龍的知名度不如郭可盈，這段感情一度被認為是「女尊男卑」，兩人亦一度分手，直到2004年才正式結婚，並育有一女林天若（Tania）。但婚後五年婚姻卻遭遇重大考驗，林文龍與女星董維嘉傳出緋聞，流出疑似合照、電話錄音。面對這場婚姻危機，郭可盈力挺丈夫，兩人一同召開記者會澄清。風波平息後，夫妻感情反而更加深厚。郭可盈也淡出幕前，專心照顧家庭至今，被公認夫妻恩愛、生活美滿。

郭可盈同林文龍婚後育有一女林天若。（ig@khy_official）

郭可盈5凍齡秘訣

即將57歲的郭可盈不但皮膚光滑緊緻，身材也依然苗條，整個人容光煥發。實在令人好奇她的保養之道，以下就公開她的4大凍齡秘訣！

郭可盈凍齡秘訣【1】常吃燕窩——滋陰潤肺養顏

郭可盈曾分享，自己平日飲食以清淡為主，會盡量不吃煎炸食物，但比較喜歡吃甜品，所以會選擇較滋補的燉燕窩。燕窩性質溫和、潤而不膩，具有滋陰潤肺、補中益氣及美容養顏的功效。

郭可盈曾分享，自己比較喜歡吃甜品，所以會選擇較滋補的燉燕窩。（資料圖片）

郭可盈凍齡秘訣【2】喜歡品茗——抗炎抗氧化

郭可盈習慣多喝水，讓身體保持「飲飽水」的狀態，有助促進新陳代謝，排走體內廢物。她強調，補水不僅靠外敷，內在的補充水分才是關鍵，能維持皮膚彈性。所以她平日也愛飲茶。茶葉富含茶多酚，有助清除體內自由基，抗炎抗氧化。

郭可盈平日也愛飲茶，茶葉富含茶多酚，有助清除體內自由基，抗炎抗氧化。

郭可盈凍齡秘訣【3】吃番茄薯仔——改善臉色暗沉

據《新浪娛樂》郭可盈曾接受採訪時表示「我很喜歡吃東西，尤其喜歡嘴裡嚼著東西時的滿足感。」其中最愛的是番茄、薯仔，這是她最喜歡的食物，既營養又好吃。番茄富含維他命C，有助改善臉色蠟黃暗沉，令膚色保持紅潤透亮。薯仔富含鉀，有助補鉀排鈉，排出身體多餘的水分。

郭可盈凍齡秘訣【4】吃水果——補水助消化

除了番茄、薯仔，水果亦是她每日必吃的，她習慣在早、午、晚一定吃上一兩個水果，既能補充水分，又能幫助消化。

郭可盈習慣在早、午、晚一定吃上一兩個水果，既能補充水分，又能幫助消化。（silviarita@Pixabay）

郭可盈凍齡秘訣【5】行山——促進血液循環

郭可盈原本不愛做運動，但受老公林文龍影響，也開始培養運動習慣，偶爾還會一起去行山，不僅能促進全身血液循環、加速新陳代謝，還能鍛鍊下肢肌力。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

