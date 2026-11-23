護骨食物｜骨質疏鬆｜骨質疏鬆一般出現在長者身上，但近年有年輕化的趨勢，因早期通常沒有任何明顯的症狀，因此被稱為「沉默的疾病」。想護骨、防骨質疏鬆不只補鈣，吃對水果亦是關鍵。有研究證實，蜜柑可降骨質疏鬆風險高達92%，1種蜜柑才有效！每日宜吃多少？



研究證：日吃4溫州蜜柑，骨質疏鬆風險降92%。（NoName_13@Pixabay）

護骨水果【1】研究證：日吃4個蜜柑 骨質疏鬆風險降92%

據香港衛生署長者健康服務的資料顯示，骨質疏鬆會令骨質密度下降、骨骼變脆，容易引發骨折及各種併發症。其中長者、女性（特別停經後的女性）、體型瘦小及有吸煙習慣的人士均屬「高危人士」。提到護骨，大家通常只想到補鈣和做運動，但其實日常飲食同樣重要，尤其是「多吃水果」。日本牙科診所「西尾牙科診所」（にしお歯科）引述的一項研究指出，經常吃溫州蜜柑的女性，骨質疏鬆症的發病率會比較低。

該研究團隊曾在日本柑橘產區濱松市三日町（Mikkabi），調查了212名停經後女性，結果發現血液中「β-隱黃素」含量愈高，患骨質疏鬆的風險就愈低。換算下來，每天吃4個溫州蜜柑的女性，患病風險比完全不吃的人大幅降低了92%。這也是首次發現水果中的天然色素有助預防骨質疏鬆。

*溫州蜜柑又稱「日本蜜柑」，是日本冬季最具代表性的柑橘類水果，體型小巧扁圓、皮薄鬆軟。大約400多年前由中國傳入日本後，經過自然演變和人工培育，發展成的獨立品種。因為當時人們慕名中國浙江溫州盛產的柑橘，便將它命名為「溫州蜜柑」。



溫州蜜柑又稱「日本蜜柑」，體型小巧扁圓、皮薄鬆軟。（來源：wikipedia）

護骨水果【2】富含「β-隱黃素」水果 如木瓜／柿

為什麼能護骨？一項發表於美國公共科學圖書館期刊《PLOS ONE》的研究指出，主要歸功於食物中的類胡蘿蔔素，特別是「β-隱黃素」，既能減少骨質分解和鈣質流失，又能促進成骨細胞生長，幫助新骨質生成，從而預防骨質疏鬆。

想補充β-隱黃素，平日可以多吃木瓜、柿子、紅甜椒、南瓜等。這類營養素屬於「脂溶性」，建議搭配健康油脂一起吃，例如：隨正餐一起吃，有助提升腸道的吸收率。此外，平日亦可多吃以下護骨水果。

護骨水果【3】西梅：吃6顆減緩髖部骨質密度流失

西梅不只通便，更護骨。發表於《美國臨床營養學期刊》的研究將平均62.1歲的235名停經後女性，隨機分成3組：

~不吃西梅乾

~每天吃50克西梅乾（約5至6顆）

~每天吃100克西梅乾（約10至12顆）



結果顯示，停經後女性每日食用約50克（約5至6顆）西梅持續12個月，能顯著減緩髖部骨質密度流失。而在所有骨質疏鬆引起的骨折中，髖部（股骨）骨折的後果最為嚴重。長者髖部一旦骨折，通常需要長期臥床，接受手術。

停經後女性每日食用約50克（約5至6顆）西梅持續12個月，能顯著減緩髖部骨質密度流失。（Pixabay）

護骨水果【4】莓果類：助生成膠原蛋白

士多啤梨、藍莓等莓果類富含花青素、維他命C，有助抗發炎、減少骨質流失。此外，想護骨除了要補鈣，更需要「膠原蛋白」有助維持骨骼的強韌度與彈性，減少骨折風險。而維他命C，是人體合成膠原蛋白的關鍵元素。

士多啤梨、藍莓等莓果類富含花青素、維他命C，有助抗發炎、減少骨質流失。（Unsplash / @cecilia_par）

護骨水果【5】芒果：保護骨骼細胞免受氧化傷害

芒果富含抗氧化物與維他命C，能保護骨骼細胞免受氧化傷害，維持骨骼正常代謝。尤其適合長者和骨質疏鬆患者，有助延緩骨質流失。不過，芒果含糖量偏高，建議控制食量，避免增加熱量負擔。骨質疏鬆｜醫推5生果護骨 奇異果強化膠原蛋白 水蜜桃減骨質流失

芒果富含抗氧化物與維他命C，能保護骨骼細胞免受氧化傷害，維持骨骼正常代謝。（unsplash@Desirae Hayes-Vitor）

護骨水果【6】香蕉：補鉀排鈉維持骨質密度

如果平時飲食偏向重口味的食物，體內容易產生較多酸性物質，身體便會從骨骼釋出鈣質來平衡酸鹼度，導致鈣質流失。這時不妨多吃香蕉，有助補鉀排鈉，維持骨質密度。

多吃香蕉，有助補鉀排鈉，維持骨質密度。（photo AC）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

