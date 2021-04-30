懶人廚具│$558日系5合1萬用煮食焗爐　焗煮煎炒燒烤　方便又慳位

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-30 17:15

時下的廚具千變萬化，電煮鍋、氣炸鍋、蒸煮焗爐...... 一眾食神都追求方便又好用的煮食用具，為求一機可以快速滿足多種煮食樂趣。最近非常流行家の逸 Yohome 5合1折疊煮食焗爐，不但外型日系又復古，而且功能多多，成為人氣的懶人廚具！

家の逸 Yohome 5合1折疊煮食焗爐外型日系又復古，一機5用。

家の逸 Yohome 5合1折疊煮食焗爐機身輕巧可愛，很適合窩居。而且一機已經包括焗爐、火鍋、煎炒和燒烤的功能，配備深鍋、煎鍋、烤網，十分萬用。採用180°折疊展開的設計，做到分體控溫，因此可以一邊烤肉，一邊火鍋，非常有趣。折疊狀態可以變身成焗爐，能製作Pizza、蛋糕、多士等，方便又省位置。使用時，多餘油脂直接流到底部接油盤，煮食少油健康，且清潔方便。

煮食最怕製作困難，清潔麻煩，現在這類型的多功能料理神器真的能減輕不少生活煮食的負擔，同時又能享受烹飪的樂趣。現在就為大家搜集一些製作簡單的一人料理提案，健康又美味！

▼▼▼按下圖看簡單又美味的一人料理提案▼▼▼

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▼▼▼按下圖看椰菜花飯配搭提案和做法▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/30）

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