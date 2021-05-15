入廚貼士｜花生去衣2大方法　輕鬆4步驟5秒光脫脫白果一樣得！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-15 19:03

花生衣（內膜）非常難撕，有時候撕到指甲斷裂仍未完整撕走一粒花生，其實只要學識以下方法，一浸一撕，不用5秒花生衣完整撕走。 攝影：余曉彤

花生，體型細小但可塑性高且營養豐富，作為小食、糖水都美味可口。雖然花生衣都可以一同入饌，但內膜會對菜式的外貌及味道有一定影響，例如花生糊、花生糖等會先去花生衣，才作進一步料理。坊間有不少花生去衣的方法，筆者嘗試過後發現有2個方法都是可行，而且做法容易，可謂不費吹灰之力便把花生衣完整撕走。

花生去衣好難？有2個方法可謂不費吹灰之力便把花生衣完整撕走。

熱水去衣法

利用熱水去個人認為是最簡單方便的做法，等待數分鐘後搓一下，完整的花生衣便與花生分離，當然仍有小部分未必可以一次過撕走，但大部分的都可以一下子去掉。

按圖看熱水花生去衣法步驟及貼士：

+ 4 + 4 + 4

白鑊去衣法

另外，花生衣亦可利用白鑊搓走，步驟及做法同樣簡單，只是所花的時間比較多，但可避免因浸泡太久而令花生發漲的情況發生。如是製作花生糖、花生糊，利用白鑊去衣法個人認為比浸熱水的來得方便。

按圖看白鑊花生去衣法步驟及貼士：

以上方法除了適合用於花生外，白果（銀杏）亦一樣適合！不過筆者購買到的白果已經是去了半衣，相對地方便。街市的檔販指如想白果的內膜去除，建議用「熱水去衣法」較為適合，因白鑊的熱度有機會令白果熟透，再進一步料理的話會影響口感及味道。

白果（銀杏）的內膜更薄，徒手更難撕走。

按圖看白果熱水去衣法步驟及貼士：

+ 4 + 4 + 4

花生衣都係寶！

雖說花生衣苦苦澀澀，製作甜品時必須將它棄掉，但它具健脾養肝、補氣止血功效，對於改善血氣不足引致的白髮或脫髮也有幫助。註冊中醫師任璐璐曾接受訪問指：「花生衣性甘平澀，甘入脾臟，脾主統血，澀入肝，肝能藏血，同時能提高骨髓的造血功能，對於一些出血情況，或再生障礙性貧血有幫助，而缺鐵性貧血則作用不大。脾臟差、肝臟功能弱或容易瘀傷的人，可以試試。」

花生皮都是未經烹調的花生，經燙水後去衣曬乾而成，到藥房購買$20，已有咕𠱸般一大包。

花生衣可以煲作成花生衣水當清水喝，最好一天內分幾次喝完。每周2-3次。但不宜過多，因較難消化，而且花生嘌呤多，痛風者不宜。

。不少癌症病人於化療後，會以花生衣煲水喝來紓解血小板或紅血球驟降的問題。（鄒家鳳攝）

花生食譜任你煮

花生營養多，含豐富維他命和礦物質，當中的花生蛋白有十多種人體所需的氨基酸，有助增強記憶力。而所含的兒茶素更具抗氧化、延緩衰老的功效。因而花生又名「長生果」，不過患花生過敏症或體寒濕滯、腸滑便洩者不宜食用。以下有些花生食譜可供參考：

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