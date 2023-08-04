切南瓜貼士｜3分鐘輕鬆切南瓜！保存南瓜3方法凹凸紋明顯會較甜?

帶著硬實的南瓜皮應該如何切好？切南瓜，有一個十分簡單及值得推介的方法，快捷方便，不怕弄痛手，只需3分鐘便可慳力切南瓜。

攝影：余曉彤



南瓜，味道香甜營養豐富，加上可塑性高，不論清蒸、炒菜或煲粥都相當適合。不過往往在享用美味的南瓜前，都會遇到一個難題，就是硬碰硬。南瓜有別於其他瓜果，因其外皮厚實堅硬，切起來相當費力，即使刀子鋒利亦難以輕鬆切件。其實切南瓜又不需用到斧頭，只要事前將硬邦邦的南瓜加熱一下，便可以輕易「對付」。

切南瓜不需用到斧頭，只要事前將硬邦邦的南瓜加熱一下，便可以輕易「對付」。

按圖看切南瓜省力方法：

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按圖了解為什麼南瓜加熱後可以輕易切半？

保存南瓜3大方法！

南瓜本身就是一種耐放的食物，整個未去皮的南瓜若在陰涼乾燥地方下，大約可保存兩個月，甚至更久。但當南瓜切開，接觸空氣後，便容易從中心部分腐爛變質，所以保存南瓜的第一件事便是把籽和內膜除下。

不管是用那一個保存南瓜方法，第一件事應把籽和內膜除下。

按圖看保存南瓜3大方法：

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揀南瓜又甜又綿必勝法 外型藏玄機

懂得處理南瓜後，最後當然要學懂如何揀南瓜！據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，單靠目測，不管是已切開的南瓜或是一整個，都可以揀到一個甜南瓜！