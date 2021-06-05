BRUNO電熱鍋登日本樂天熱賣No.1　煮燒肉、章魚燒仲可以整燒賣？

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-05 19:00

BRUNO多功能電熱鍋一直都是不少家庭的廚房用具，一機配備深煮鍋、煎盤及章魚燒烤盤，集煎、炒、煮於一身，功能多元化，一機就能做出各式各樣的美味料理。而且機身賣相非常討好，有不少顏色選擇，亦不時與其他品牌或卡通人物聯乘推出特別版，因此深受用家歡迎。

BRUNO鍋機身賣相非常討好，有不少顏色選擇，亦不時與其他品牌或卡通人物聯乘推出特別版，因此深受用家歡迎。（Instagram@kippis_official）

BRUNO鍋今年更登上日本樂天的熱銷排行榜上的必買電器No. 1，之前亦於日本流行生活雜誌《LEE》的「HAPI家事大賞」被票選成為其中的人氣廚具，力證BRUNO於日本的人氣度！

BRUNO鍋不只能做出燒肉、火鍋和章魚燒，還可以做出各式各樣的美味料理。（Instagram@e_goods.rakuten）

BRUNO鍋如此受歡迎，當然不只能做出美味的燒肉、火鍋和章魚燒，有用家更創新地利用其章魚燒烤盤製作燒賣，很有創意。不如看看日本網民怎樣利用BRUNO鍋製作特別的料理，可以為你帶來更多烹食提案！

BRUNO 多功能電熱鍋

▼▼▼按下圖看用BRUNO鍋煮出的新奇料理▼▼▼

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▼▼▼按下圖看更多BRUNO鍋▼▼▼

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▼▼▼按下圖看記者試用椰子白洗煲的步驟和效果▼▼▼

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▼▼▼按下圖看方法1「白醋+鹽」做法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看方法2「梳打粉+水」做法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看不鏽鋼鍋保養法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看日常清潔小貼士▼▼▼

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/06)

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