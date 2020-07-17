【居家抗疫】余安安原來係廚藝高手　6種材料自製醉雞翼(附食譜)

新冠肺炎第三波疫情爆發，確診人數屢創新高，香港人短暫「解禁」後，又重回居家抗疫的日子。日前香港政府宣佈所有食肆晚上6時至翌日早上5時不准提供堂食，除了外賣，很多人都會選擇自己下廚。藝人余安安為鼓勵大家「Stay Home」，就分享了自家「安安廚房」的醉雞翼食譜，涼浸浸很適合夏天享用，各位不妨參考一下！

藝人余安安相當識食，不時在Instagram分享自己去餐廳歎美食的生活照，原來她廚藝都有一手。自新冠肺炎今年年初在港爆發以來，安安姐多次貼出自己親自烹調的美食照，雖然粉絲無緣品嘗，但賣相絕對吸引！昨晚她就貼出自己製作的簡易醉雞翼，留言：「天時暑熱，整番D冰凍醉雞翼食下先。」並加上「#你們是我的動力 #stayhome #socialdistancing #piggyskitchen #安安廚房」等Hashtag。網民大讚醉雞翼好吸引，雖然安安姐未有提供確實分量，但她亦應網民要求，大方分享簡易的製作步驟。

請按下圖睇余安安的自家醉雞翼食譜：

安安姐自製的醉雞翼，步驟非常簡單。（Instagram：candiceyuonon）

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有Follow開安安姐的話，不難發現她對入廚頗有熱誠，早在3月時亦曾留言表示：「因為疫情的緣故，為家人，為朋友，為社會着想，免不了都不會出街。久未下廚的我，這星期煮足六日，今天為咗受傷嘅Auntie，特別去煮咗佢最喜歡嘅汁煮三文魚頭，希望佢喜歡，開心。」

安安姐趁居家抗疫其間「復出」廚壇，一星期煮6日飯，不過她表示煮飯一定要戴頭巾或戴帽，不想弄得滿頭都油煙味。（Instagram：candiceyuonon）

安安姐曾經有十幾年做全職主婦，經常下廚，直至復出演藝工作後，煮食次數就因為太忙碌而大大減少。然而月前她因為好朋友大病初癒加上居家抗疫，又再重拾煮食的樂趣。難得的是已年屆60歲的她，身形仍保持得非常好，儘管她曾自嘲在家中密密食，快肥到變豬，但睇相實在睇唔出，反而更覺安安姐可愛一面。一向夠潮的她很貼近年輕人步伐，和菜式合照時會加上可愛的動物濾鏡，相當貼地。

安安姐閒時會去行山做運動，難怪食這麼多仍能保持美好身段。（Instagram：candiceyuonon）

如果想睇其他由安安姐炮製的菜式，請按下圖：

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相信大家睇完安安姐的醉雞翼食譜，都會心郁郁想試，以下還有3個酒煮雞翼食譜，備有詳細分量和做法，可以冷食熱食，想慳時間的話，最快20分鐘就食得，無需等過夜，各位有興趣試嗎？

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