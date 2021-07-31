和牛冷知識｜日本和牛、日本國產牛有何分別？一文看清免花冤枉錢

在日本的超市或者火鍋燒肉店裡，有時候會看到100%國產牛這樣的標示，或者甚至國產牛套餐3000元，但和牛套餐卻要5000元這樣不同的定價。這時候相信許多人心裡會有個疑問：日本國產牛不就是和牛嗎？為什麼標示和價錢都不一樣呢？在台灣、香港的一些燒肉店裡常看到的澳洲和牛或美國和牛又是什麼呢？今天就讓小編來為大家解除心裡的疑惑吧！



▼和牛指的是品種而不是產地？什麼是日本國產牛？（按圖👇👇👇）

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首先要有的一個認識就是，和牛這個名稱指的是品種而非產地。過去日本為了養出更好肉質的食用牛，嘗試用明治時代就有的本土牛與外國進口牛進行交配，經過了數代基因改良的過程，就成了現在專供肉食用為主的牛品種，也就是所謂的和牛。

和牛的種類

和牛可大略分為四大種類：

1. 黑毛和種

2. 褐毛和種

3. 無角和種

4. 日本短角種



其中，黑毛和種是四大種類中的最大宗，佔了九成左右．最大特色就是筋肉與脂肪交雜的美麗油花。因為追求牛肉入口即化的風潮，目前耳熟能詳的各種名牌牛，如神戶牛、松阪牛、近江牛等，全部屬於黑毛和種。值得一提的是，近幾年日本因為健康取向，以及懂得欣賞赤身（脂肪含量極低的肉）美味的人增多，以赤身肉為主的無角和種人氣也逐漸上升中。

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什麼是日本國產牛？

相對於和牛是指牛的品種，國產牛則是指牛的產地（飼養地）。如果是在日本飼育長大，或者雖然曾在國外飼育，但送來日本飼養的時間長於國外，並且不短於三個月，就可稱為是國產牛。

因此上述四種和牛品種如果是在日本飼育，則同時是日本國產牛，也是日本和牛。如果是上述四種和牛以外的品種在日本飼育，則稱為日本國產牛，但不能以和牛的名號販賣。你或許會問，除了和牛之外的日本國產牛是什麼呢？答案就是公的乳牛、已成為老婆婆而不能產乳的雌乳牛（有點悲傷啊…）以及和牛與乳牛雜交的後代，被稱為F1牛的品種。

澳洲和牛又是什麼？

最後，聰明的你一定也猜出何謂澳洲和牛了吧？沒錯，就是品種是和牛，但是是在澳洲長大的和牛．至於為什麼澳洲會有和牛種，這就又是另一段故事了。

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