紅燒牛肉麵｜5步驟完成這樣做令肉不縮？滷包20分後拿出不然會苦

牛肉是高蛋白，低脂肪（精瘦部位、草飼牛），因為牛肉營養中有豐富肌氨酸，可以增強肌肉，適合運動員食用，牛肉營養中還含鋅、B雜、鎂、鉀、鐵、硒、磷等多種微量元素，這些對人們都非常有幫助。但美國《自然醫學雜誌》有文章指出，紅肉的瘦肉中所含的左旋肉鹼在被腸道中的細菌分解後將導致更高的膽固醇，增加罹患心臟疾病的風險。肉鹼在腸道中被分解為一種氣體，經肝臟轉化為氧化三甲胺，這種物質和血管中的脂肪之間有著密切關聯，因此食用過量紅肉對健康有害。



自家煮牛肉麵吃來就是開心啊~粗麵、細麵都有，順便滷了豆乾、炒了酸菜。怎麼煮牛肉麵，家家各有版本，都充滿自家熟悉又喜歡的味道～（雖然已做過很多次牛肉麵，但每次都會做微調）

紅燒牛肉麵食譜（點擊圖片看清！）

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材料：美國牛肋條、滷包、辣豆瓣醬（兩大匙）、洋蔥、番茄、蔥、薑、蒜、辣椒、豉油（60ml）、米酒一杯、冰糖少許、鹽、小棠菜、紅蘿蔔、水

做法：

1. 牛肋條整條以水、米酒、蔥、薑滾燙過，冷水沖淨備用。

2. 鑄鐵鍋熱鍋後，將洋蔥、蔥、薑、蒜、辣椒拌炒一下，牛肋整條也入鍋稍微煎一下，番茄、豆瓣醬、豉油、米酒、冰糖入鍋拌一下，滷包放進來，水加到蓋過食材（約鍋子8分滿，是用26鑄鐵鍋），中火煮沸後，轉小火，蓋鍋蓋煮20分鐘。

3. 20分鐘後開鍋蓋將滷包取出來，中藥材已入味，再煮下去會將中藥苦味釋出。滷包取出後再蓋起來煮40分鐘。

4. 40分鐘後熄火，燜2個小時，再開鍋蓋補一點水煮滾後，一些些鹽調味。

5. 煮些麵條，將湯舀起過濾網再舀到麵碗裡，牛肋條剪段擺入碗中，燙好的小棠菜、紅蘿蔔，蔥花也放入，就完成了～

- 牛肋條不切整條入鍋燉，肉才不會縮。

- 滷包記得20分鐘後要先取出。



社員留言回應：「這真是太棒了，光是這樣看就能感受到那個美味了！」、「感覺很讚喔」、「要開店了沒呀？好想吃喔 」、「我選粗麵條一票」、「一碗細麵，酸菜多一點」。

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