海鮮冷知識｜吃魚有益腦部發育？營養師揭4個好處分析16種魚營養

喜歡吃魚的人不少，但為什麼長輩總說吃魚會變聰明？台灣營養師高敏敏指出，吃魚不僅有益腦部發育，它還有4個好處，不過，魚內臟通常是重金屬累積的部位，建議去除後再吃。



為何吃魚會變聰明？高敏敏指出，因為魚肉的脂肪中含有Omega-3不飽和脂肪酸，也就是DHA和EPA，它們是構成腦部神經細胞的重要成分，可幫助腦部發育。

吃魚4個好處

高敏敏說，魚肉的纖維結構比較短，所以比其它肉類容易咀嚼吞咽，更容易消化吸收，供人體使用。除了變聰明外，吃魚還有以下好處：

增強保護力、恢復體力、修補傷口、降低膽固醇預防心血管疾病



16種魚營養分析（按圖👇👇👇）

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- 以下為每100g之數值：

- 鯖魚：417kcal（碳水化合物0.2/蛋白質14.4/脂肪39.4 (g)）

- 秋刀魚：314kcal（碳水化合物0/蛋白質18.8/脂肪25.9 (g)）

- 鰻魚：254kcal（碳水化合物0/蛋白質18.1/脂肪19.6 (g)）

- 牛奶魚（又稱虱目魚）：179kcal（碳水化合物0.2/蛋白質21.8/脂肪9.5 (g)）

- 三文魚（又稱鮭魚）：158kcal（碳水化合物0/蛋白質24.3/脂肪6 (g)）

- 香魚：147kcal（碳水化合物0/蛋白質18.5/脂肪7.5 (g)）

- 黃鰭鯛：136kcal（碳水化合物0.6/蛋白質19.2/脂肪6 (g)）

- 紅魚：118kcal（碳水化合物0/蛋白質19.9/脂肪3.7 (g)）

- 青甘：118kcal（碳水化合物0/蛋白質22.6/脂肪2.4 (g)）

- 紅甘：115kcal（碳水化合物0.2/蛋白質21.9/脂肪2.4 (g)）

- 白鯧魚：115kcal（碳水化合物0.2/蛋白質17.7/脂肪4.4 (g)）

- 台灣鯛：108kcal（碳水化合物1.3/蛋白質18.3/脂肪3.3 (g)）

- 鬼頭刀：107kcal（碳水化合物0/蛋白質21.8/脂肪1.5 (g)）

- 金槍魚：100kcal（碳水化合物0/蛋白質23.3/脂肪0.1 (g)）

- 鱸魚：98kcal（碳水化合物0.9/蛋白質19.9/脂肪1.5 (g)）

- 石斑魚：90kcal（碳水化合物0/蛋白質20.2/脂肪0.5 (g)）



高敏敏建議，不論是深海魚或淡水魚都有豐富的營養，可以輪流均衡攝取！台灣食藥署曾建議，吃魚的分量可以依照年齡做調整：

1至3歲：2分／每周

4至6歲：3分／每周

孕婦：7-9分／每周

（1分=約3根手指併攏的大小及厚度）



高敏敏也提醒，但應注意鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚等分量，如要攝取，孕婦及育齡婦女每周不宜超過1至2分；6歲以下兒童每月不宜超過1分（35克）。

此外，高敏敏建議，可以選擇小型的魚種，如鯖魚、秋刀魚、鱸魚等重金屬殘留量相對較低。通常魚內臟組織所累積之重金屬也比瘦肉組織高，建議去除內臟後再吃。

3步驟挑出鮮魚（點擊了解👇👇👇）

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