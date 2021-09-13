飲食熱話｜中秋聚會燒烤帶什麼好？網友點名批評「帶這些」最惡劣

中秋佳節將至，許多人會和親朋好友一起燒烤過節，但因為每個人喜歡的食材不同，所以在採買食物時便是個大學問。對此便有一位網友在網路上發文詢問，在以往燒烤的經驗中，「朋友帶什麼，會讓人最討厭」，就引起許多網友熱烈留言討論。



原PO在PTT的八卦板上以「烤肉（燒烤）時，朋友帶什麼最差勁」為題表示，和朋友燒烤時，事前準備可能會分為食材組、零食組，各買幾樣想吃的食物，便讓他相當好奇「烤肉時，朋友帶什麼最討厭」及「烤肉應該不會變成火鍋趴或滷味攤吧」。

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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此文一出，便引發許多過來人紛紛留言表示，「汽水，還是沒冰過的」、「沒處理的魚、雞翅和雞腿，超難烤」、「一個鋁盒包著的絲瓜蛤蠣」、「豬血糕」。而在這之中，最多人點名的是「吐司（方包）」，紛紛表示「帶吐司真的是最惡劣的」、「不要再帶吐司了」、「粟米筍或吐司，根本就想吃免錢的」、「只帶吐司來的」、「吐司根本佔胃，簡直是烤肉陋習」。

另外，更有許多網友認為，「帶一堆不認識的朋友或女朋友」、「女朋友＋1」、「認真回，女朋友」、「帶妹，通常不會給錢」、「不出錢的女朋友」。

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