消暑飲品｜西瓜多多梳打酸甜又清爽！材料簡單易調製中秋燒烤必備

夏天就是要喝氣泡水（又稱梳打水），清涼消暑，利用當季水果西瓜製作最適合，Cindy來製作「西瓜多多氣泡飲」，簡單又好喝十分鐘搞定，立即享受清爽的氣泡飲品！



炎熱的天氣，來一杯口感酸甜清爽又冰涼的氣泡飲，實在太讚了！中秋烤肉最需要另類的氣泡飲，氣泡水搭配烤肉和月餅絕配大家可以動手試試，西瓜也可以改其他水果！

西瓜多多氣泡飲（按圖看清教學👇👇👇）

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材料：西瓜、益力多（又稱養樂多）、氣泡水、檸檬、冰塊、薄荷葉

做法：

1. 檸檬洗淨切片去籽備用

2. 將西瓜去籽，部分打成汁，部分切成西瓜方塊

3. 杯底倒入西瓜汁，加入西瓜方塊

4. 加入冰塊、再倒入氣泡水

5. 再放一片檸檬片，表面用薄荷葉裝飾即可



另一更簡易的做法～

1. 杯底倒入益力多

2. 加入冰塊、再倒入氣泡水

3. 最後加入西瓜汁或西瓜方塊

4. 表面用薄荷葉裝飾即可



分享氣泡飲食譜，希望大家都能成功做出清爽又好喝的夢幻氣泡飲品喔！

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】