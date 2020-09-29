中秋燒烤｜邊烤肉邊擠檸檬汁更健康？營養師拆解燒烤4大不良行為

中秋佳節將至，燒烤可說是家家戶戶的重頭戲，台灣聯安診所營養師徐景宜表示，提醒大家烤肉時最好使用鐵盤或不鏽鋼薄板，一方面能降低肉品接觸炭火而燒焦，同時也能減少致癌煙霧沾附在食材上；此外，徐營養師也建議，烤肉最好吃原味，並增加蔬菜、水果攝取量，較能減少身體的負擔。

中秋燒烤是歡度佳節的重頭戲，但你知道大家習以為常的烤肉方式，在營養師眼裡卻是NG（不良行為）連連！到底該怎麼烤肉才玩得盡興又吃得健康呢？台灣徐景宜營養師列舉民眾燒烤時常見的4大不良行為，也提供大家幾點叮嚀，幫助大家「腸」保健康！

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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NG1：肉烤焦了，吃一點無妨？

炭火加熱肉品一不小心就容易燒焦，吃一點燒焦的食材真的沒關係嗎？台灣徐景宜營養師表示，過度燒烤或烤焦的肉品都會產生多環芳香烴等致癌物，容易破壞腸胃黏膜，也會增加大腸癌的罹患風險。

徐景宜營養師叮嚀，若食材不小心烤焦時，最好先將烤焦的部分切除再吃為佳。

NG2：邊烤肉邊擠檸檬汁更健康？

烤肉吃多覺得膩，邊烤邊擠檸檬汁去油解膩比較健康？台灣徐景宜營養師叮嚀，不建議這樣做！徐營養師解釋，由於市售的烤肉網大多是使用電鍍製成，並非真正的鐵網，若是邊烤肉邊刷酸醋類的醬汁，可能會產生酸醋效應使得電鍍網上的重金屬溶出，反而在不知不覺中吃下不少重金屬！

為了避免重金屬污染食材，建議最好可改用不鏽鋼薄板或鐵盤等方式來烤肉，較能避免重金屬溶出，也有助於隔絕直火，減少食材燒焦，同時也能避免肉品油脂滴入炭火中產生致癌煙霧；然而，若想要以檸檬汁、醋來調味時，建議可在食材烤完盛盤後再淋上醬汁。

台灣徐景宜營養師表示，過度燒烤或烤焦的肉品都會產生多環芳香烴等致癌物，容易破壞腸胃黏膜，也會增加大腸癌的罹患風險。（Edson Saldaña／Unsplash）

NG3：烤肉就是要先醃再塗烤肉醬？

許多人烤肉前一晚都會使用醬油、香料來醃漬肉品，或是使用烤肉醬來增添食材風味，這樣的烤肉雖然鹹香好吃，但卻也容易導致鈉攝取過量，恐增加腎臟負擔！

台灣徐景宜營養師建議，烤肉最好以原味為主，食材放上烤盤時可適量撒上海鹽、黑胡椒，更能吃出食材本身的風味與甜味；亦可混合蒜頭、少許醬油、橄欖油等自製健康沾醬，待食材烤好再搭配少量沾醬，就能兼顧美味及健康。

NG4：烤肉就是狂吃肉？

台灣徐景宜營養師也補充，中秋燒烤通常是以肉、海鮮為主角，但狂吃肉可能會造成油脂、熱量爆表，同時也不利於腸道的消化、蠕動。

徐景宜營養師叮嚀，選擇烤肉的肉品時最好以原型食材為主，避開香腸、煙肉、貢丸等再加工製品，並多準備一些蔬菜、水果，像是以生菜葉包肉，或是烤香菇、筊白筍、粟米筍等高纖食材，亦可額外準備綜合沙律一起享用；烤肉後也可吃些富含維他命C的水果，以促進腸道蠕動、加速代謝，幫助減輕身體負擔。

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