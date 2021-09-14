AK教煮｜港式卡邦尼朱古力香蕉蛋糕　MIRRORxERROR調教前夫救婚姻

「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，一眾「失婚」男士有個聚腳點「晚吹」隔空傾訴。買餸講MIRROR，煮飯提MIRROR，課金買MIRROR’s。只要有MIRROR廣告的地方，就有一大群靚女、靚媽、小妹妹及「老婆」們排隊影相，頭貼頭，冧滋滋，舉起勝利手勢。

MIRROR二子AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）及ERROR阿Dee（何啟華）、保錡（吳保錡）近期拍攝了短片《調教你前夫》，由廚藝了得的AK牽頭，構思及烹調三道菜︰港式卡邦尼意粉、檸檬牛油煎魚柳及朱古力香蕉蛋糕。AK充滿信心表示幫「前夫」挽救婚姻︰「雖然我哋係情敵，但會教你重獲老婆芳心」。

MIRROR、ERROR調教「前夫」煮飯，幫手挽救婚姻。（戶戶送FB影片截圖）

製作組安排戶戶送百佳專員阿Dee將食材及日用品，包括雞蛋、冰鮮魚、生粉、香蕉、廚房紙及牛油紙等送到。由即日至9月16日內，透過戶戶送訂購百佳貨品，部分最多減至半價為「前夫」慳錢，而每逢星期五會推介10款抵買貨品。

按圖有9月10-17日10款抵買貨品（由售價低至高排列）︰

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足料朱古力香蕉蛋糕終於出爐，令眾人開心不已。（戶戶送FB影片截圖）

三道「奪回老婆芳心食譜」︰港式卡邦尼意粉、檸檬牛油煎魚柳及朱古力香蕉蛋糕，經MIRROR、ERROR成員調教「前夫」後順利誕生，「前夫」的真老婆及女兒驚喜現身，在新歡舊愛的簇擁下，老婆竟然未敢直視AK、Lokman，只甜絲絲地試食老公為她準備的佳餚，當刻就記起自己的親夫。不過到最後，親夫又變回「前夫」，拋下他默默地洗碗，自己興奮地與MIRROR及ERROR自拍。

「前夫」下場只好笑住洗碗，回望老婆興奮地與MIRROR、ERROR自拍。（戶戶送FB影片截圖）

按圖有奪回老婆芳心食譜︰港式卡邦尼意粉、檸檬牛油煎魚柳及朱古力香蕉蛋糕材料及做法︰

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奪回老婆芳心食譜1

【港式卡邦尼意粉】

材料：意粉 120克、洋蔥 1/2個、蘑菇 適量、煙肉 3片、蛋黃 1隻、淡忌廉 100毫升、鹽適量、黑椒適量、巴馬臣芝士 50克、糖適量、雞粉少量。

做法︰

1.煮滾800毫升水，加鹽，將全部意粉浸入水。

2.洋蔥切粒，蘑菇切片，煙肉切絲。

3.煮熟意粉後撈起，保留意粉水。

4.煎香煙肉，備用。

5.洋蔥、蘑菇炒至軟身。

6.將蛋黃混合淡忌廉。

7.配料炒至金黃色後，加入意粉及2至3匙意粉水拌勻。

8.加適量鹽、胡椒、糖及雞粉調味。

9.離火，加入已拌好的蛋黃淡忌廉拌勻。

10.加入芝士粉完成。

奪回老婆芳心食譜2

【檸檬牛油煎魚柳】

材料：

魚柳 2塊、生粉適量、橄欖油適量、蒜蓉適量、檸檬皮1個、檸檬汁（ 1個檸檬）、牛油約50克、蘆筍數條、鹽適量、黑椒碎少量、香草碎少量、牛油紙1張、番荽少量

做法︰

1.用廚房紙印乾魚柳，然後用鹽和胡椒醃勻。

2.將半個檸檬切片，魚柳均勻地抺上生粉。

3.先放牛油紙在平底鑊上，落油。

4.將魚柳兩面煎至金黃，調至中火冚蓋焗熟，備用。

5.平底鑊內加橄欖油、蒜、檸檬皮、檸檬汁及牛油，以細至中火煮溶。

6.加入蘆筍煎熟，加鹽、胡椒及香草碎調味。

7.將蘆筍墊底。

8.放上魚柳，淋上醬汁，用番荽裝飾完成。

奪回老婆芳心食譜3

【朱古力香蕉蛋糕】

蛋糕材料：蛋 1隻 、蛋黃 1隻、白砂糖 160克、中筋麵粉約140克、無糖純可可粉 40克、即溶咖啡粉 5克、泡打粉 少量、鹽1/4茶匙、牛奶 100毫升、芥花籽油 60毫升、熟香蕉1條。

朱古力霜︰朱古力（70%）90克、無鹽牛油 110克、糖粉90克、雲呢拿精油1茶匙。

做法︰

1.攪勻蛋、蛋黃及糖。

2.加入麵粉、可可粉、咖啡粉、泡打粉、鹽拌勻。

3.加牛奶、芥花籽油拌勻。

4.碾碎一條香蕉，加進麵糊。

5.將麵糊裝入紙杯模，約一半份量。

6.放入已預熱的焗爐，180℃焗大約21分鐘，出爐。

7.朱古力隔水坐融，加入無鹽牛油、糖粉及雲呢拿精油製成朱古力霜。

8.蛋糕表面擠上朱古力霜和香蕉裝飾完成。