張敬軒午餐｜遮遮薑蔥炒雞腎「走」腎？附外傭易煮食譜10個

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-30 10:00

本港外傭數量，據香港政府新聞網資料達37萬人，由高峰期的40萬人稍為下降，疫情前平均每天有超過500名外傭到港。除了日常家務工作之外，「外傭煮啲乜？」不論是外傭暗黑料理或工人姐姐撚手小菜，也難免是僱主關心的話題，更可能是網民之間茶餘飯後的笑料。

張敬軒「遮遮」新菜式

全港最「紅」工人姐姐非張敬軒的外傭「遮遮」莫屬，早前網民日思夜盼「遮遮」出招，期待鑒賞她每朝早煮給張敬軒的驚喜早餐，笑料頻生令二人一度成為早餐界的KOL。近日，未見「遮遮」的早餐傑作，卻有更豐富膳食︰「黯然招魂飯」、薑蔥炒雞腎…「遮遮」的廚藝有進步嗎？

張敬軒「遮遮」的黯然招魂飯。（hinscheung IG）

「#我係越來越鍾意佢嘅presentation #今日星期六有四隻蛋 #夫復何求 #啱啱問咗Why Four #佢話啲蛋已經買咗一排 驚佢哋過期 #人哋就魔戒甘道夫 #我就雪櫃清道夫 #黯然招魂飯」

只隔數天，張敬軒再發文表揚「遮遮」的薑蔥炒雞腎。

「遮遮」的薑蔥炒雞腎。（hinscheung IG）

「#今次已經係第二次了 #我成餐飯要慳住啲腎嚟食 #咬半粒腎扒兩啖飯 #有種嗌薑蔥炒雞腎 走腎嘅感覺 #薑蔥炒薑蔥 #其實佢出發點係好 #因為佢唔想嘥咗啲蔥 #佢係咪諗住啲薑可以驅風 #多到痴線 #至少佢令我明白 薑蔥炒雞腎 同雞腎炒薑蔥嘅區別 #今日同我開工 聞到成浸薑蔥味 唔好意思 因為我成肚都係 #腎侄」

網民幽默留言︰「於見識到遮遮點樣用一粒雞腎炒到一大碟。」（hinscheung IG）

「遮遮」應僱主張敬軒要求炒雞腎，買了比例較多的青蔥，加多量薑片炒雞腎。讓張敬軒甚是疑惑，詢問「Where is my腎？」帖文承以往一樣惹起網民討論，並有頗幽默留言表示「於見識到遮遮點樣用一粒雞腎炒到一大碟。」

從照片所見，「遮遮」的廚藝比煮早餐稍為進步。尚記得張敬軒第一次記述「遮遮」的早餐︰「一大碗白粥和兩塊中式藍芝士『腐乳』 我十分意外，原來不單止有白粥，竟然還可以吃上腐乳，我覺得很豐富，很驚喜！☺️… 輕飄飄的，好像沒有吃過東西一樣，#好像離開了這個世界一樣，也很有新鮮感🤗」。

下圖即睇「遮遮」的早餐作品，不禁叫軒仔在IG上示「讚」︰

+ 9 + 9 + 9

外傭並不一定不擅下廚，有些幸運的僱主深獲工人姐姐細心照料，更開設專頁分享相片及貼文，讚揚工人姐姐煮飯叻及好味。

以下有數個平台表揚外傭肯學肯試炮製有水準的家常菜︰

工人姐姐好煮意 外傭易煮食譜10個

蔥油雞扒飯｜雞扒濕潤爆汁最重要這步！

煎雞扒沒有太多秘技，記得雞皮向下下鍋，先煎1分鐘鎖住肉汁才適時翻轉。

蔥油雞扒飯食譜

麻辣蒟蒻麵｜低卡高纖降血壓 消暑爽彈零腥味2步搞掂

去除蒟蒻麵的雜味，先用清水沖洗1-2分鐘，好像淘米一樣沖水濯洗，然後才放入已有調味料的滾水或上湯中煮3分鐘。汆燙後用冷水或冰水浸泡，一冷一熱下使麵質更爽彈。

麻辣蒟蒻麵食譜

腐乳蒸排骨︳鹹香惹味好佐飯 蒸排骨不出水謹記2重點

蒸排骨不想出水的話，有兩個步驟要注意，首先是洗完排骨後必須印乾水分；其次就是在醃排骨時加些生粉，可減少出水情況。豆卜本身經過煎炸，油分多，建議煮之前先汆一汆水，除走過多的油分。

腐乳蒸排骨食譜

蠔油雞翼︳15分鐘入門級雞翼新手必學 鹹鮮惹味送飯一流

想蠔油汁更能掛在雞翼上，可以加些生粉水；若想雞翼色澤更深，則建議下老抽，但並非必須。

蠔油雞翼食譜

電飯煲洋蔥炊飯︳助抗癌防糖尿病血管硬化

把所有材料放入電飯煲，按掣便可，洋蔥的澱粉質加熱後會糊化，令整個炊飯變甜。

金菇炒肉絲︳15分鐘佐飯菜 多做1步留住營養強記憶降血脂

脢頭肉切絲，其肉質軟腍的特性很適合炒餸，另外亦可用豬柳代替。金菇和肉絲分別切成相若的長度，吃起來更方便。

金菇炒肉絲食譜

蒜香牛油蝦︳彈牙香噴噴 零失敗宴客菜10分鐘煮好！

處理方法很容易，將頭剪走、剝殼並挑走蝦腸就可以，特地保留蝦尾部分的蝦殼，賣相加分。

蒜香牛油蝦食譜

蝦醬蒸豬頸肉︳鹹香惹味爽彈嫩滑 15分鐘簡易家常菜

用蒸的方式烹調豬頸肉，下少許麻油添加香氣，調味有蝦醬、米酒和糖，毋須下鹽。想肉汁更多，可加少許水和粟粉，讓豬頸肉吸濕鎖水。

蝦醬蒸豬頸肉食譜

檸檬手撕雞︳酸甜開胃2隻雞髀15分鐘搞掂！

用雞髀、雞胸、雞扒也可，謹記慢火煮熟後，用冰水過冷河，沖走油分，肉質才夠爽滑彈牙，凍吃也不會結出油塊，影響口感。

檸檬手撕雞食譜

米粉沙律︳越式涼菜健康清新 加烤花生芝麻醬滋味倍增

灼熟米粉後，用一塊乾淨的毛巾蓋住，保留米粉的熱力讓它自我燜熟及膨脹，然後配料任揀任放。