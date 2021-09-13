炒芹菜貼士｜芹菜勿直接入鑊炒營養流失　爽甜碧綠全靠黃金2分鐘

撰文：尹嘉蔚
出版：更新：

芹菜營養豐富，芹菜葉有清熱利尿的作用。清炒芹菜，有的直接將芹菜放入油鑊炒、汆水或過油都不是炒芹菜的最好方法，營養會有些微流失之外，芹菜亦未夠爽甜。炒芹菜參考以下方法，炒出來的芹菜鮮嫩爽口，特別好吃。

中醫認為西芹有平肝清熱，祛風利濕的功效及有降血壓的作用。（Pexels）

一般人會摘掉芹菜葉，只取其莖部，其實芹菜葉大有益處。有研究發現，芹菜葉中的胡蘿蔔素、維他命C、維他命B1、蛋白質、鈣質等含量都高於芹菜莖，其中個別營養成分更高出芹菜莖數以十倍，芹菜葉中含有抗氧防老的維他命E，更是芹菜莖中沒有的。降血壓芹菜湯｜芹菜葉比莖營養高10倍？通血管1湯1餸唐西芹點分？

芹菜對身體有益，在家常菜中常見。炒芹菜時，不少人直接將生芹菜放入燒熱的油鑊翻炒，但芹菜很難成翠綠色，而且口感也不爽嫩。將芹菜「過油」，用一大鍋油先燙熟芹菜，在家中操作有點浪費食油，而且也太油膩。將芹菜先汆水後炒是不錯的做法，但汆水時間太久，芹菜中的維他命C會流失。想盡量保留芹菜其中的營養，顏色又夠翠綠，口感又爽脆，有煮食高人拍片分享炒芹菜的更好方法，並稱第一步勿將芹菜直接放入油鑊炒。

炒芹菜前蒸一蒸，加少許油拌勻，保留芹菜營養及保持芹菜顏色翠綠，（美食彩味YouTube截圖）

按圖有炒芹菜的更好方法，更能保留營養︰

+6

芹菜的莖如果又闊又大，不妨在中間鎅一刀，不用切斷，然後切段，這樣子會比較入味。用鹽醃5分鐘，迫芹菜出水，醃完後用清水洗淨。加適量油抓勻，油鎖住芹菜內的營養不易流失及保持芹菜顏色翠綠。將芹菜放上蒸鍋，冚蓋蒸2分鐘。最後加熱油鑊，炒香薑、蔥、蒜，倒入芹菜翻炒半分鐘，加入調味料炒勻，起菜完成。

除了炒芹菜，芹菜亦可煮湯或做成五青汁，用途廣泛。

【健康湯水食譜】紅菜頭西芹蘑菇湯　刮腸強補血拒做「黃臉婆」!

紅菜頭西芹蘑菇湯食譜

【西芹炒雞柳食譜】簡易家常菜20分鐘完成！加1樣食材令雞肉變滑

西芹炒雞柳食譜

【同場加映】西芹營養︳補腎護肝防骨質疏鬆　西芹8個令你驚訝的益處！點擊下圖看芹菜（西芹）的8大好處：

+14

1.紓緩炎症
2.有助減肥
3.改善失眠
4.改善便秘
5.穩定血壓
6.預防癌症
7.清肝養腎
8.減泌尿道感染

芹菜營養｜高鉀高纖維降血壓兼抗癌　集5大益處要適量食用花蛤吐沙方法｜花蛤受不住1種調味料　5分鐘瘋狂吐沙比鹽水更乾淨紅豆功效｜護心減肥6大好處不同赤小豆　附2021陳皮豆沙月10推介麵粉保存貼士｜麵粉沒密封1塊班戟如吞500隻蟎蟲？簡單1招防害蟲入廚貼士｜拍青瓜不要用鹽醃　迫青瓜出水用這種調味料更爽綠清甜汆水貼士｜肉類海鮮解凍後別直接下鍋　5類食物汆水免霉臭失營養
01教煮
入廚貼士
食物營養
營養
發表評論...