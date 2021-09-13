炒芹菜貼士｜芹菜勿直接入鑊炒營養流失　爽甜碧綠全靠黃金2分鐘

芹菜營養豐富，芹菜葉有清熱利尿的作用。清炒芹菜，有的直接將芹菜放入油鑊炒、汆水或過油都不是炒芹菜的最好方法，營養會有些微流失之外，芹菜亦未夠爽甜。炒芹菜參考以下方法，炒出來的芹菜鮮嫩爽口，特別好吃。



中醫認為西芹有平肝清熱，祛風利濕的功效及有降血壓的作用。（Pexels）

一般人會摘掉芹菜葉，只取其莖部，其實芹菜葉大有益處。有研究發現，芹菜葉中的胡蘿蔔素、維他命C、維他命B1、蛋白質、鈣質等含量都高於芹菜莖，其中個別營養成分更高出芹菜莖數以十倍，芹菜葉中含有抗氧防老的維他命E，更是芹菜莖中沒有的。降血壓芹菜湯｜芹菜葉比莖營養高10倍？通血管1湯1餸唐西芹點分？

芹菜對身體有益，在家常菜中常見。炒芹菜時，不少人直接將生芹菜放入燒熱的油鑊翻炒，但芹菜很難成翠綠色，而且口感也不爽嫩。將芹菜「過油」，用一大鍋油先燙熟芹菜，在家中操作有點浪費食油，而且也太油膩。將芹菜先汆水後炒是不錯的做法，但汆水時間太久，芹菜中的維他命C會流失。想盡量保留芹菜其中的營養，顏色又夠翠綠，口感又爽脆，有煮食高人拍片分享炒芹菜的更好方法，並稱第一步勿將芹菜直接放入油鑊炒。

炒芹菜前蒸一蒸，加少許油拌勻，保留芹菜營養及保持芹菜顏色翠綠，（美食彩味YouTube截圖）

按圖有炒芹菜的更好方法，更能保留營養︰

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芹菜的莖如果又闊又大，不妨在中間鎅一刀，不用切斷，然後切段，這樣子會比較入味。用鹽醃5分鐘，迫芹菜出水，醃完後用清水洗淨。加適量油抓勻，油鎖住芹菜內的營養不易流失及保持芹菜顏色翠綠。將芹菜放上蒸鍋，冚蓋蒸2分鐘。最後加熱油鑊，炒香薑、蔥、蒜，倒入芹菜翻炒半分鐘，加入調味料炒勻，起菜完成。

除了炒芹菜，芹菜亦可煮湯或做成五青汁，用途廣泛。

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