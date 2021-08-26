釀雞翼食譜｜鼎爺肥媽祖堯AK@MIRROR　明星釀雞翼去骨3步搞掂

雞翼食譜有煎雞翼、炸雞翼、燜雞翼，雞翼百變做法怎會少了釀雞翼。去雞翼骨只用3步就做好，輕鬆低難度。一眾明星廚師們，鼎爺、肥媽、梁祖堯和AK（江熚生）@MIRROR各自示範自家製釀雞翼。



AK@MIRROR廚藝了得，不時在個人YouTube Anson KIS’chen上向「生粉」們派福利，上演型男廚房煮兩味。AK曾伙拍Ian（陳卓賢）@MIRROR 齊齊煮三餸一湯，包括釀雞翼、XO醬西蘭花炒帶子、沙嗲金菇肥牛粉絲煲及合掌瓜紅蘿蔔瘦肉湯，AK的「蜜糖釀雞翼」令二人大讚好味！

AK（江熚生）及Ian（陳卓賢）齊煮三餸一湯。（Anson Kong YouTube影片截圖）

AK@MIRROR【釀雞翼】

材料︰雞翼10隻 、露筍1盒、三色椒各半個 、紅蘿蔔半條



調味︰生抽/紹興酒/蠔油/胡椒粉/雞粉/生粉/蜜糖各適量



做法請按下圖︰

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早前MIRROR 12位成員齊齊整整去梅窩宿營，參演真人show節目《調教你MIRROR》，並接受導師梁祖堯調教，希望12人尋回組成MIRROR的初心，多認識自己及同時了解隊中成員。梁祖堯本身也是廚藝高手，在「祖堯教煮」視頻及ViuTV節目《晚吹– 空肚講宵夜》中經常炮製令人難以自拔的邪惡美食。以往一道「粉絲釀雞翼」讓雞翼迷拍案叫絕。

梁祖堯【粉絲釀雞翼】

材料︰雞中翼（連翼尖）6隻、粉絲1束、紅蘿蔔1條、西芹1條、麻油1茶匙、生抽半湯匙、鹽適量、胡椒粉適量（或加酒、糖適量）



梁祖堯用粉絲釀入無骨雞翼內。（祖堯教煮@日日煮影片截圖）

做法請按下圖︰

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坐鎮TVB兩大明星廚師有鼎爺的《阿爺廚房》及肥媽《食平D》、《食好D》系列。鼎爺的巧手釀雞翼是一道意境菜，名為「龍川鳳翼」，單看菜名已聯想到菜餚的造型，將金華火腿、唐芹和紅蘿蔔穿過無骨雞翼，手巧藝高，啖啖肉香襯托爽脆鮮蔬，勾勒完美平衡。

鼎爺示範「龍穿鳳翼」。（TVB阿爺廚房影片截圖）

鼎爺【龍穿鳳翼】

材料︰雞中翼、紅蘿蔔 、唐芹、金華火腿各適量



醃料︰生粉、糖、鹽、油、酒、水各適量



龍穿鳳翼食譜及入廚貼士請按圖︰

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經常教人「食平D、食好D」的肥媽一向以快、靚、正住家菜馳騁煮食界，之前在《肥媽優質食好D》中示範「蝦膠釀雞翼」。爽彈蝦膠釀入無骨雞翼中，再油炸至金黃香脆，一隻二隻脹卜卜的釀雞翼，魅力穿透螢光幕。

肥媽教做「蝦膠釀雞翼」。（TVB肥媽優質食好D YouTube影片截圖）

肥媽【蝦膠釀雞翼】

材料︰雞中翼 8-10隻、蝦仁 250克、生粉 少許、鹽 少許、白胡椒粉少許



蝦膠釀雞翼做法請點擊下圖︰

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如果喜歡啖啖肉的雞翼滋味，無骨雞翼實在能滿足願望。將雞翼去骨，沒有想像中般困難，用刀或剪刀能輕鬆完成。跟着以下三步便能輕易將雞翼去骨︰

1.切斷筋骨

2.拆肉

3.拉出雞骨



把雞翼去骨，多練習便更熟練。（馮嘉雯攝）

按圖有詳細步驟講解去雞翼骨︰