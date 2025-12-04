麵粉保存｜吃大阪燒險死？麵粉沒密封每克藏10000隻蟎蟲！保存5招

麵粉儲存不當，可能引來蟎蟲（粉蟎）、象鼻蟲、嚙蟲或蜱蟲大軍入侵，日本曾有一名女士在不知情下，吃了佈滿蟎蟲的麵粉所製成的大阪燒，進食後出現劇烈過敏症狀，呼吸困難及全身出紅疹。有昆蟲學家和農業博士指，對蟎蟲過敏者，嚴重可致命。



日本曾有一名女士在不知情下吃了佈滿蟎蟲的麵粉所製成的大阪燒，進食後出現劇烈過敏症狀。（GettyImages）

麵粉保存貼士｜麵粉開封1年 每克滿佈10,000隻蟎蟲

麵粉被蟎蟲或象鼻蟲污染，有時難被肉眼察覺，該名日本女子報稱將麵粉存放於地庫長達一年，並且沒有將麵粉密封保存，導致塵蟎滋生，該麵粉樣本經化驗後發現每克含有4,500隻蟎蟲。

日本節目亦測試過麵粉在開封後，沒有密封保存並存放在櫥櫃6個月，每克麵粉中發現約10隻蟎蟲，若一塊班戟淨重50克，即相當於有500隻蟎蟲。如果麵粉在開封後，沒有密封保存並放在陰暗潮濕的地方長達一年多，每克麵粉滿佈10,000隻蟎蟲，轉換成淨重50克的班戟，即相當於有500,000隻蟎蟲，數量相當可怕。

塵蟎過敏導致氣喘，可能還會有以下5大症狀：

- 呼吸困難

- 胸悶或胸痛

- 呼氣能聽見喘息聲

- 呼吸不順、咳嗽或喘氣引發睡眠困難

- 感冒或流感等呼吸道病毒使咳嗽或喘氣情形惡化

【過敏】塵蟎過敏似感冒咳嗽及氣喘 3類人士塵蟎過敏高風險

該名日本女子報稱將麵粉存放於地庫長達一年，並且沒有將麵粉密封保存，導致塵蟎滋生，該麵粉樣本經化驗後發現每克含有4,500隻蟎蟲。（Olga Kudriavtseva/Unsplash）

昆蟲學家和農業博士五箇公一先生在節目中解釋，蟎蟲的體長只約0.2毫米，最愛於各式粉類（麵粉、生粉、粟粉）中滋生，多數通過未密封的包裝的隙縫間侵入，或打開密實袋拉鏈後竄入。蟎蟲在潮濕和溫暖的環境下最為活躍並且快速繁殖。除了粉類食材，喜歡蛋白質的蟎蟲還會在海鮮、乳製品、柴魚片、薯片、芝士碎、朱古力、七味粉及味噌中滋生。

按圖看正確保存麵粉5步驟及提醒︰

購買麵粉後，先將整袋麵粉連包裝放在雪櫃中急凍48小時，因為蟎蟲在-18°C下48小時就會死亡，之後取出麵粉，放入有密封蓋的容器中保存。（Marta Robles Diaz/Unsplash）

麵粉保存貼士｜急凍麵粉滅蟎蟲

1 急凍48小時

要避免害蟲污染麵粉，購買麵粉後可先將整袋麵粉連包裝放在雪櫃中急凍48小時（2天），因為蟎蟲在-18°C下48小時就會死亡，此方法可殺死潛伏在麵粉中的任何害蟲及蟲卵。

2 放入密封容器

解下包裝後，取出麵粉，放入有密封蓋的容器中，有助防止麵粉受潮、害蟲入侵及外間不良氣味。

3 存放在陰涼乾燥的地方，避免陽光照射。

4 放到雪櫃下格冷藏

5 貼上標籤及註明期限

麵粉保存貼士｜環境理想儲存期一年

在理想的條件下，麵粉可儲存達一年。如此一來可防止水分滲入，防止害蟲進入，並阻擋附近儲存的其他食物或產品的氣味，這可能會影響麵粉的香氣或味道，若果麵粉有奇怪的氣味應丟棄。建議不要過量購買。最後，不要將新舊麵粉裝在一起，這樣會縮短新麵粉的保質期。

