蒸茄子貼士｜別直接下鍋多做一步鮮嫩不變黑　8大功效護心助抗癌

茄子有很多品種，手指茄子比一般茄子細小得多，粗幼大過手指少許，肉質較腍，水分較重，用來清蒸，加鮮辣的豉油汁香口醒胃。不過，蒸茄子時，不可馬上蒸，多加一步，茄子鮮嫩，還減少氧化變黑。



手指茄子比一般茄子細小得多，用來清蒸，加鮮辣的豉油汁香口醒胃。（天天相見廚房_阿見YouTube）

蒸茄子鮮嫩不變黑 不可馬上直接蒸

茄子肉含有「單寧」，當遇到氧氣後便容易氧化，接觸氧氣的時間愈長；顏色愈深，從白色到褐色再漸漸變黑。避免或減緩茄子氧化的現象，將切開後的茄子，用少量的食用油抓勻，減少茄子與空氣接觸的時間。此外，保持茄子不變黑，烹調方法也具影響。茄子的外皮含「花青素」，外觀及色澤會受到酸鹼度影響，而且茄子皮比茄子肉較難煮透，避免將茄子煮過頭，口感過於軟爛，顏色變得瘀瘀黑黑，可將茄子皮朝下放在蒸鍋，大火蒸6分鐘左右。

按圖有蒸茄子鮮嫩不變黑做法︰

+ 5

茄子8大功效護心防失智皮膚癌

茄子本身非常有營養，它屬於高營養密度的食物，除了富含纖維，還含有各種維他命及礦物質，包括維他命C、K、P、花青素、鎂、鈣、鉀和葉酸等營養素，對健康至少有8個益處。

1.促進心臟健康

2.控制血糖水平

3.降低癌症風險

4.改善認知功能

5.有助減肥飽腹

6.促進眼睛健康

7.改善骨骼健康

8.有助預防貧血



茄子含酚類包括茄黃酮苷（Nasunin），具抗氧化特性，有益心臟健康 。康涅狄格大學醫學院的研究發現，生和煮熟的茄子都有保護心臟的作用。此外，茄黃酮苷、鉀質有助細胞抵抗自由基侵害，對大腦健康有益，有助於降低患上阿爾茨海默氏症（俗稱癡呆症）的風險。而茄子皮中就發現具抗癌的物質茄胺鼠李糖苷（SRG），則可能有助於預防患上皮膚癌。

（Zen Chung/Pexels）

茄子含水量高，熱量低，是減重的理想食物。茄子富含纖維，有助減緩糖的吸收，控制血糖水平，預防糖尿病，纖維亦能提供飽足感。茄子還有益於骨骼，豐富的鐵、鈣、酚類化合物有助減低骨骼退化和骨質疏鬆症風險；銅、鐵則為紅細胞提供重要營養，有助降低貧血風險。

按圖了解茄子8大功效︰