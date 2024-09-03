茄子點揀？愈粗壯愈好？揀茄子新鮮肉嫩4貼士 必看個頭茄眼大小！

茄子點揀？茄子功效好處多，抗氧化、防失智、穩定血糖，煮熟後茄子肉軟嫩入味，更是不少長者小孩的佐飯選擇。但如何挑選好吃的茄子？彎好？直好？粗好？幼好？



挑選有彈性及直挺的茄子為原則，烹煮後會更美觀均勻。（Zen Chung/Pexels）

茄子點揀｜揀茄子4大要點 少籽、茄眼大

好吃的茄子，單憑外表可以看出來嗎？大廚指茄肉白淨、少籽或無籽的茄子，味道及口感也較佳。因為籽會改變煮熟茄子的質感，苦味較多。即多籽的茄子較多苦澀味、肉質較硬。有些品種的茄子原生就多籽，但一般來說，少籽或無籽的茄子質素更勝一籌。然而未切開的茄子又如何挑選？

揀茄子方法，外皮帶光澤沒破損，摸上手肉質結實，富彈性，

買茄子時當然不能切開看看多籽與否，留意4個地方可鑒別優質的茄子。

揀茄子方法

揀茄子方法1：看體型

好吃的長茄子身型平均，從頭到尾體型變化少。果型均勻的茄子，籽會較少，味道及口感也較佳。

揀茄子首要看蒂頭（earl wilcox@unsplash）

揀茄子方法2：看蒂頭

茄子的蒂頭需緊緊包覆果肉，代表新鮮。若蒂頭看來非乾燥脫落，表示茄子已放了很久。

揀茄子方法3：看茄眼

茄子的蒂頭與果實連接的地方，有一圈淺白色的環帶，稱為「茄眼」。若茄眼面積較大，有明顯的白色或淡紫色，代表茄子新鮮，肉質細嫩。

揀茄子方法4：看茄身

摸上手結實有彈性，不過分軟腍為佳。新鮮茄子外皮帶有光澤，避免選購表皮泛白、黯淡、有傷痂或斑點的茄子。

（photo AC）

茄子保存方法

當買了茄子回家後，建議可先去掉蒂頭，洗淨擦乾，用稍微沾濕的廚房紙或保鮮紙包裹，裝入密實袋中密封，置於蔬果冷藏室，可保存約一星期。



茄子品種

市場上最常見的茄子品種約有7類︰長茄、花茄、圓茄、手指茄等，各具特色。

1. 長茄：果肉軟易吸油

【韓式涼拌茄子食譜】手撕茄子軟爬爬 15分鐘惹味夠索

韓式涼拌茄子食譜（資料圖片）

按圖看7大類茄子：

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2. 花茄：圓潤嫩滑宜清蒸

3. 手指茄：皮薄籽少可涼掠

4. 矮茄：皮厚水分少 烤炸最啱

5. 圓茄：肉硬纖維粗 宜紅燒或魚香茄子

6. 白茄：肉厚實清炒或蒸皆宜

7. 青茄：水多鬆軟醬燒爆炒都啱

茄子入味方法｜

煮過的茄子綿軟細滑，能吸附各式醬汁，例如魚香汁、豆瓣醬和燒汁等。不過茄子皮不易煮熟，味道不易滲透，要將茄子徹底入味，要花的時間頗長，也容易將茄子煮過頭，讓口感過於軟爛，顏色變得又瘀又黑。不妨參考以下４個方法：

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參考資料︰食譜自由配