蒸茄子貼士｜鮮嫩不變黑下鍋前多做1步！控血糖助防癌茄子8大功效

蒸茄子食譜，一道簡易的蒸茄子家常菜。但謹記不要切完直接下鍋蒸，要令茄子減少氧化和變黑，口感更鮮嫩，蒸煮前要多做一步。茄子營養豐富，助抗癌、護心、防失智，至少有8大功效。



切開後的茄子，用少量的食用油抓勻，並將茄子皮朝下放在蒸鍋，減少與空氣直接接觸。（photo AC）

蒸茄子不變黑貼士｜蒸茄子前用油抓勻

茄子變黑，是因為茄子肉含有「單寧」，當遇到氧氣後便容易氧化，接觸氧氣的時間愈長，顏色愈深，從白到褐色再漸漸變黑。要避免或減緩茄子氧化的現象，將切開後的茄子，用少量的食用油抓勻，減少茄子與空氣接觸的時間。此外，保持茄子不變黑，烹調方法也有影響。

蒸茄子不變黑貼士｜茄子皮朝下放入蒸鍋

茄子的外皮還含「花青素」，外觀及色澤會受到酸鹼度影響，而且茄子皮比茄子肉較難煮透，同時避免將茄子煮過頭，口感過於軟爛，顏色變得瘀瘀黑黑，可將茄子皮朝下放在蒸鍋。舉例蒸手指茄子，它比一般茄子細得多，肉質較腍，水分較重，用來清蒸最好，以大火蒸約6分鐘，加入鮮辣的豉油汁佐吃香口又醒胃。

手指茄子比一般茄子細，用來清蒸，加辣豉油汁十分醒胃。（天天相見廚房_阿見YouTube）

按圖有蒸茄子不變黑及保持鮮嫩的做法︰

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蒸茄子不變黑步驟

1 洗淨茄子，切掉頭尾。從中間破開茄子，切成條。

2 將茄子放入大碗，加少量食用油抓勻。

3 茄子皮朝下，放在蒸鍋上。水滾後，放入茄子，大火蒸6分鐘。

4 辣椒、蒜、蔥白、芝麻、熟油、鹽、糖、蠔油、生抽、陳醋、麻油拌勻成醬汁。

5 蒸好的茄子放上碟，淋上醬汁完成。



茄子8功效 護心防失智助抗癌

茄子本身屬於高營養密度的食物，除了富含纖維，還含有各種維他命及礦物質，包括維他命C、K、P、花青素、鎂、鈣、鉀和葉酸等營養素，對健康至少有8個益處。

按圖了解茄子8大功效︰

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茄子功效1︰促進心臟健康

茄子功效2︰控制血糖水平

茄子功效3︰降低癌症風險

茄子功效4︰改善認知功能

茄子功效5︰有助減肥飽腹

茄子功效6︰促進眼睛健康

茄子功效7︰改善骨骼健康

茄子功效8︰有助預防貧血

茄子含酚類包括茄黃酮苷（Nasunin）及鉀質有助細胞抵抗自由基侵害，對大腦健康有益，有助於降低患上阿爾茨海默氏症（俗稱癡呆症）的風險。此外，茄黃酮苷具抗氧化特性，康涅狄格大學醫學院的研究發現，生和煮熟的茄子都有保護心臟的作用，有益於心臟健康 。再者，茄子皮中就發現具抗癌的物質茄胺鼠李糖苷（SRG），此可能有助於預防患上皮膚癌。

茄子含酚類包括茄黃酮苷（Nasunin）對大腦健康有益，有助於預防患上失智的風險。（Pexels）

茄子還有益於骨骼，豐富的鐵、鈣、酚類化合物有助減低骨骼退化和骨質疏鬆症風險；銅、鐵則為紅細胞提供重要營養，有助降低貧血風險。對於想減肥的人來說，茄子是減重的理想食物，它含水量高，熱量低，富含纖維，不只有助減緩糖的吸收，控制血糖水平，預防糖尿病，纖維亦能提供飽足感，簡接有利於減重，不過茄子易吸油及索汁，如用油炸、煎、濃油赤醬等煮法會大大增加其中的熱量，此方面需要留意。

參考資料︰Stylecraze / Organic Facts