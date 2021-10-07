飲食熱話｜日本快餐店推野鹿肉漢堡挽救滯銷鹿肉！獲一眾網友好評

新冠肺炎疫情重創經濟，其中對餐飲業影響甚鉅，連帶拖累上游食材供應商。像日本就面臨「野生鹿肉」嚴重滯銷的問題，而有速食業者為了解決這個問題，順勢開發出新款漢堡。



根據日本媒體《ねとらぼ》報導，日本速食業者「儂特利」在9月29日，宣佈推出數量有限的「野鹿肉漢堡」以及「雙層野鹿肉漢堡」。這個漢堡所使用的肉扒，成分有約百分之60是打獵獲得的野鹿肉，另外還加了麵包粉、黑胡椒與豆蔻等材料，搭配特製醬汁組成。

日本業者響應推廣野鹿肉的企劃推出新款鹿肉漢堡，獲得網友們的好評。（Twitter@lotteria_pr）

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報導指出，由於疫情的關係影響到外食產業，使得日本國產的野鹿肉銷售量雪崩式下滑。為了推廣野鹿肉的消費，相關單位推出「GO GO GIBIER！」企劃，提供符合國家認證的野鹿肉品。儂特利所推出的新漢堡，即是響應該企劃下的產物。

網友們見到消息，紛紛表示「好想吃吃看」、「這好吃嗎？想聽吃過的怎麼講」、「吃過了很好吃，很推」、「羅德球場反而沒賣」、「我完全沒吃過鹿肉」、「雖然是紅肉但吃的時候脂肪感0，下次買雙層的試試看」、「我家附近沒有儂特利啊」、「肉排的鹿肉味很好，醬汁很有意大利肉醬的感覺，青菜肉排醬汁全體平衡的味道很棒」。

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