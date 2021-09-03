飲食熱話｜麥當勞巨無霸新吃法美味翻倍！一個小動作令漢堡秒升級

說到麥當勞最經典的王牌，那一定歷久彌新的招牌巨無霸啦！不過巨無霸可不只有一種吃法，最近在Instagram中就有位名叫Jonathan Massaad專業級的蛋糕烘焙師，利用了一個小動作，就能將漢堡的美味度翻倍喔！



巨無霸總共有三層麵包，相信所有美食愛好者都已經瞭若指掌，Jonathan Massaad將最上層的麵包拿走，將中間夾層的麵包上下翻轉。根據Jonathan Massaad的經驗，全新組合的巨無霸可以讓麵包與醬汁以及肉汁的分布更加均衡，完美的解決最上層麵包太乾的問題。

▼巨無霸新吃法（按圖看清👇👇👇）

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這個創意吃法也引起了許多網友的討論，多位美食老司機都宣稱「這早就是公開的秘密」啦！卻也有網友認為，這種吃法根本就是違背了巨無霸的靈魂。雖然每個人的美食喜好都不盡相同，不過看到Jonathan Massaad這自信滿滿的示範影片，你是否也想立刻試試呢？

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